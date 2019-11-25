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Минфин США отказался сообщать сенатору данные о расследовании в отношении турецкого банка

Halkbank подозревают в нарушении американских санкций против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США отказалось предоставлять сенатору Рону Уайдену (демократу от штата Орегон) запрошенную им информацию о ходе расследования в отношении государственного банк Halkbank в связи с возможным нарушением американских санкций против Ирана. Как сообщило в понедельник информационное агентство Bloomberg, заместитель министра финансов США Фредерик Вогэн в письме сенатору признал, что турецкие официальные лица выражали озабоченность по поводу предпринимаемых в США мер, но в то же время отказался сообщить какие-либо подробности расследования в отношении банка.

"Правительство США тщательно рассматривает вопрос о возможном уголовном преследовании, а Министерство финансов не может комментировать ход расследования возможного нарушения американских санкций", - указал он.

Сенатор Уайден, по данным агентства Bloomberg, назвал такой ответ Министерства финансов "неудовлетворительным". Halkbank обвиняют в крупнейшем уклонении от соблюдения санкций, введенных в отношении Ирана", - подчеркнул сенатор.

В конце октября Палата представителей Конгресса США 403 голосами против 16 одобрила законопроект о санкциях против Турции в связи с ее операцией в Сирии. Он предусматривает финансовые и визовые рестрикции в отношении должностных лиц Турции, связанных, по мнению законодателей, с турецкой военной операцией в Сирии.

Среди тех, кто может попасть в американский черный список, - министр национальной обороны Хулуси Акар, начальник Генштаба ВС генерал Яшар Гюлер, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, а также государственный банк Halkbank. Законопроект призван запретить продажу Анкаре вооружений для их применения в Сирии и введет ограничения против иностранных лиц, поставляющих оружие турецким силам, воюющим в арабской республике.

Кроме того, в документе содержится требование в рамках уже принятого закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") ввести против Анкары ограничения за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

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