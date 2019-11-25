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Киев станет закачивать в ПХГ газ из России в 2020 году, если не будет контракта на транзит

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что такой газ будут считать "газом неопределенного собственника", пока он не будет документально оформлен
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища (ПХГ), если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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"Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет документальное оформление этого газа", - написал он в Facebook в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, что произойдет в случае, если транзит газа с 1 января 2020 года продолжится без договоренностей между Украиной и РФ.

Ранее Витренко заявил в эфире украинского телевидения, что транзит газа из РФ, если он продолжится в 2020 году, без договоренностей, то украинская сторона будет считает такой транзит контрабандным.

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