Киев станет закачивать в ПХГ газ из России в 2020 году, если не будет контракта на транзит

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища (ПХГ), если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет документальное оформление этого газа", - написал он в Facebook в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, что произойдет в случае, если транзит газа с 1 января 2020 года продолжится без договоренностей между Украиной и РФ.

Ранее Витренко заявил в эфире украинского телевидения, что транзит газа из РФ, если он продолжится в 2020 году, без договоренностей, то украинская сторона будет считает такой транзит контрабандным.