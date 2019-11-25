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Мантуров заявил, что цены на российские автомобили из-за повышения утильсбора не вырастут

Министр промышленности и торговли сообщил, что существенного удорожания импортной техники также не ожидается

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, существенного подорожания импортных машин также не ожидается, заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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"Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки", - сказал он.

По словам министра, доля индексации утилизационного сбора в стоимости импортируемых машин составляет от 2% до 5%."Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается", - сказал Мантуров.

Министр отметил, что по ряду категорий транспортных средств индексация не проводится. Так, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3,4 тыс. рублей в отношении новых автомобилей и 5,2 тыс. рублей - в отношении автомобилей, бывших в употреблении. Конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, динамики других налоговых и неналоговых платежей.

"Индексация утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации", - подчеркнул Мантуров.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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