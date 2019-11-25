В ЦБ рассказали, что мешает решить проблему "зарплатного рабства"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Проблема так называемого "зарплатного рабства", несмотря на принятый в 2014 году закон о праве работника самостоятельно выбирать банк для зачисления заработной платы, по-прежнему не решена, констатирует ЦБ РФ в докладе "Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке", опубликованном на сайте регулятора. По мнению ЦБ, решению проблемы препятствует пассивность работников в выборе зарплатного банка.

"Не устранены барьеры как со стороны работодателей, так и со стороны работников, которые препятствуют свободе выбора зарплатного банка. Со стороны потребителя ограничения обусловлены его пассивной моделью поведения: потребитель зачастую готов пользоваться "тем, что выдали" - то есть картой, бесплатно предоставленной банком, который выбран работодателем - и не желает узнавать о всех возможностях для получения зарплаты, предоставляемых законодательством", - говорится в материалах ЦБ.

Обращению в сторонние банки для получения альтернативных карт мешает наличие "родного" банкомата в здании работодателя, а также устоявшееся мнение, что надежные банки ассоциируются с государством и государственными структурами.

Также регулятор отмечает, что пассивность работников усиливает "мягкое" навязывание зарплатных проектов. "Практика "мягкого" навязывания зарплатного банка работодателем при трудоустройстве работнику без объяснений целесообразности и преимуществ для него услуг этого банка еще больше усиливает пассивную модель поведения работника", - отмечается в докладе.

Дополнительно для борьбы с "зарплатным рабством" Банк России предлагает предоставить работнику право на бесплатный перевод заработной платы со счета, на который начисляется заработная плата, на свой счет, открытый в другом банке, а также сделать возможным перевод зарплаты по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Помимо этого, регулятор прорабатывает меру, устанавливающую для отдельных категорий работодателей обязанность предоставлять работникам на выбор зарплатные проекты нескольких банков. В частности, к таким работодателям могут относиться в первую очередь государственные структуры, а также крупный корпоративный бизнес.

"Зарплатное рабство"

Как ранее сообщал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, комитет обсуждает с Центробанком и Минтрудом необходимость разработки законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые позволят перечислять заработную плату по номеру телефона работника в рамках системы быстрых платежей. По его словам, предполагается, что этот законопроект даст право Центробанку устанавливать перечень реквизитов для перевода работнику заработной платы, в том числе номер телефона в качестве идентификатора.

С 6 августа работодателей, отказавшихся сменить сотруднику по его заявлению зарплатный банк, будут штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей. Свобода выбора кредитной организации полезна потому, что банки предлагают зарплатным клиентам бонусы, например пониженную ставку по ипотеке, и люди должны иметь возможность выбрать наиболее выгодное предложение.