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Глобальный форум по электронной коммерции с участием России начинает работу в Китае

Российскую сторону представит замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Войтенко

СЯМЭНЬ /Китай/, 26 ноября. /ТАСС/. Участники Всемирной конференции трансграничного сотрудничества в эпоху электронной коммерции приступят во вторник к проработке вопросов, касающихся эффективных методов осуществления международной торговли, и обсуждению проблем, связанных с упрощением условий для регионального и глобального перемещения потоков товаров. Мероприятие, которое пройдет 26 и 27 ноября в городе Сямэне на востоке Китая, организовано Всемирным почтовым союзом (ВПС) при участии Государственного почтового управления (ГПУ) КНР, Почтового объединения Китая и местной администрации.

Среди почетных гостей форума - высшее руководство ВПС, Всемирной таможенной организации, ГПУ, Главного таможенного управления КНР, парткома Сямэня, руководители и представители высшего управленческого звена ряда ведущих международных структур и объединений, контролирующих почтовые перевозки в мире и предоставляющих услуги в сфере логистики и онлайн-коммерции. Российскую сторону будет представлять заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Войтенко.

"Данная конференция имеет большое значение и сыграет важную стимулирующую роль в продвижении сотрудничества между почтовыми управлениями, таможней, ведомствами, курирующими железнодорожные и воздушные перевозки, а также компетентными структурами трансграничного контроля со всего мира, - сообщили организаторы. - Она будет способствовать усовершенствованию всемирной сети почтовых отправлений и обеспечению ее развития, упрощению процедур прохождения таможни, оптимизации и усилению безопасности цепочек глобальных поставок".

Как проинформировали в оргкомитете, одна из ключевых задач мероприятия - выработка методов, которые ускорят формирование единого евразийского механизма железнодорожных перевозок грузов, обеспечат устойчивый рост трансграничной онлайн-коммерции и увеличение глобального товарооборота. Участники планируют уделить особо пристальное внимание таким вопросам, как адаптация цепочек поставок к новым проблемам управленческого характера, упрощение процедур с целью скорейшей доставки товара заказчику, организация эффективной эксплуатации ключевых видов транспорта и усиление безопасности в сфере торговли.

Динамичное развитие

"Наша страна развивается наиболее динамично в области электронной коммерции, опережая по объему почтовых и курьерских отправлений США, Японию и государства Европы, - прокомментировал глава ГПУ Ма Цзюньшэн роль КНР в развитии глобальной онлайн-торговли. - На Китай приходится порядка 50% в структуре роста [глобальных почтовых перевозок], в этой сфере он стал ключевым стимулирующим звеном, стабилизатором общемировых масштабов".

Согласно официальной статистике, суммарный валовой продукт китайской отрасли почтовых отправлений в 2018 году превысил 1,23 трлн юаней (примерно $175,71 млрд по текущему курсу), ее доходы составили более 790,47 млрд юаней ($112,92 млрд). Данные показатели увеличились в годовом исчислении на 26,4% и 19,4% соответственно. По курьерским доставкам Китай уже пять лет держит первое место в мире. В то же время, как признал Ма Цзюньшэн, в сфере почтовых услуг у страны по-прежнему наблюдается заметный дисбаланс в объемах доставок на внутреннем и внешних рынках.

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РоссияКитай
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