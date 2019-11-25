Премьер Болгарии дал высокую оценку проекту АЭС "Белене"

СОФИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудил с президентом США Дональдом Трампом проект строительства атомной электростанции "Белене". Трансляцию выступления главы правительства перед журналистами вел телевизионный "Канал 3".

"Около 15 минут мы обсуждали вопрос о "Белене". [Американская сторона] изначально утверждала, что "Белене" - российская станция, но [я убедил Трампа в том, что] это не соответствует истине, поскольку "Белене" - на 100% болгарская станция, именно нам принадлежат два ее реактора. Технологии используются российские, но турбина может быть, например, американской. "Белене" - это роскошный проект. В ближайшие дни в Болгарию приедут американские эксперты и в деталях ознакомятся с проектом, увидят реакторы, площадки и на "Белене", и на АЭС "Козлодуй", - сказал Борисов.

Он не исключил, что на болгарских атомных станциях может использоваться американское ядерное топливо.

Газовый хаб

Борисов сообщил, что получил Трампа поддержку идеи строительства в стране газораспределительного центра.

"В письменном документе подтверждено, что Болгария будет местом стратегического газового хаба. Я доволен, Болгария будет иметь стратегический газовый хаб, а соседние страны получат возможность полноценной диверсификации [поставок газа]. Это означает, что "Балканский поток" и интерконнектор с Грецией будут построены. Соответствующий документ вы скоро увидите. Болгария получила подтверждение о стратегическом газовом хабе, нам удалось максимально защитить интересы страны", - сообщил болгарский премьер.

Ранее министр энергетики страны Теменужка Петкова заявляла о том, что 308 км газопровода "Балканский поток" - ответвления газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии в Сербию - исполнитель проекта компания "Аркад" должна построить в первой половине 2020 года. Общая протяженность трассы газопровода составляет 484 км, также будут построены две компрессорные станции.

Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию. Мощность каждой нитки составляет 15,75 млрд куб. м газа в год.

Болгария также участвует в проекте "Южный газовый коридор" (ЮГК), который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании, пропускной способностью 16 млрд куб. м газа. Он представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую Южно-Кавказский, Трансанатолийский (ТАНАП) и Трансадриатический (ТАП) трубопроводы.

Болгария в рамках проекта будет закупать 1 млрд куб. м газа в год. Поставки будут осуществляться по строящемуся в настоящее время интерконнектору Греция - Болгария протяженностью 182 км и мощностью от 3 до 5 млрд куб. м. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 году.