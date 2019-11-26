ГК "Торэкс" заявила о риске остановке работы завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Торэкс" заявила о возможной остановке работы единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края во вторник.

17 ноября на заводе ГК "Торэкс" прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов работали также в компаниях - партнерах группы. Днем позднее правоохранители изъяли имеющие отношение к ГК "Торэкс" документы в правительстве Хабаровского края. Спустя несколько дней по подозрению в убийстве предпринимателя в 2004 году и в покушении на убийство был задержан и арестован владелец 25% акций управляющей компании группы "Торэкс", бывший депутат Законодательной думы Хабаровского края Николай Мистрюков. Позднее суд арестовал еще троих фигурантов этого дела.

В пресс-службе сообщили, что накануне в правительстве региона прошло совещание, посвященное вопросу работы завода. Исполняющий обязанности председателя правительства Хабаровского края Юрий Золочевский на совещании сообщил, что ГК "Торэкс" обратилось за помощью в правительство. "В соответствии с поручением президента РФ, распоряжением правительства №704 ["Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре"] правительство края является в числе прочего является ответственным за комплексное развитие металлургического комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Первым ответственным - правительство, вторым - "Торэкс-Хабаровск" (входит в ГК "Торэкс") <...> Правительство обязано помочь, это отражено в поручении", - сказал Золочевский.

Он подчеркнул, что необходимо найти эффективные меры, чтобы не допустить негативного развития событий - остановки производства, закрытия завода. Остановка может составить 4-6 месяцев, может быть сокращено свыше 3,2 тыс. человек. Как сообщил представитель "Торэкс" на совещании, после появления информации о работе правоохраниетелей на заводе в СМИ, банки остановили финансирование, покупатели, в том числе иностранные "встали на паузу", имеющиеся контракты находятся под угрозой, поставщики металлолома и материалов, без которых завод не может работать, также приостановили отгрузку в адрес предприятия. "Через десять дней завод будет остановлен по отсутствию металлолома", - сказал представитель компании.

ГК "Торэкс" была образована в 2007 году, занимается заготовкой, хранением и переработкой лома черных металлов, а также реализацией металлопродукции в регионах Дальнего Востока. "Торэкс" - владелец собственной сети из 53 заготовительных и производственных площадок на Дальнем Востоке с административным центром в Хабаровске. Владеет активами единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурметалл" (ныне "Амурсталь", находится в Комсомольске-на-Амуре).