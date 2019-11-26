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"Известия": законопроект о маркировке домашних животных внесут в Госдуму до конца года

Проект закона направлен в правительственную комиссию, сообщили в Минсельхозе
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© Виктор Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца текущего года. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на главу комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

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"В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года", - рассказал парламентарий газете.

Бурматов уточнил, что Минсельхоз предоставил такую информацию в ответ на его запрос о степени готовности документа. В ведомстве "Известиям" сообщили, что законопроект направлен в правительственную комиссию, после чего будет внесен в Госдуму. Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и "иные водные животные", а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

В начале февраля Минсельхоз сообщил, что этот законопроект внесен в правительство. Владельцы животных будут обязаны маркировать своих питомцев. При этом способ маркировки можно будет выбрать (татуировка, бирка, чип), а саму постановку на учет сделают бесплатной.

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