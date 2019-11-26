Капитализация СП "Биокад" и Shanghai Pharmaceuticals составит $2 млрд

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Капитализация совместного предприятия российской компании "Биокад" и китайской Shanghai Pharmaceuticals составит $2 млрд. Открытие СП состоится в декабре в Шанхае, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

"Хотел бы остановиться на проекте, официальная церемония которого состоится в декабре в Шанхае. Речь идет о совместном предприятии компании "Биокад" и Shanghai Pharmaceuticals. Это новый проект, который позволит производить новые инновационные лекарственные препараты. Капитализация этого проекта составляет $2 млрд", - сказал Силуанов.

Как сообщал ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, российская биотехнологическая компания "Биокад" планирует в партнерстве с китайским холдингом Shanghai Pharmaceuticals разработать и вывести на рынок Китая не менее шести препаратов, в том числе для лечения онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний - терапии рака легких, рака молочной железы и псориаза.

ЗАО "Биокад" - одна из крупнейших в России биотехнологических инновационных компаний полного цикла, которая занимается всеми этапами создания лекарственных препаратов. В компании работают более 1,7 тыс. человек, в том числе 700 ученых и исследователей. Офисы и представительства компании расположены в США, Финляндии, Бразилии, Китае, Индии, Вьетнаме, Египте и других странах.