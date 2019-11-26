Эксперты оценили ситуацию с рекордным урожаем сахарной свеклы в России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Увеличение объемов производства сахарной свеклы в России может привести к сокращению площадей посевов этой культуры из-за снижения рентабельности. Стабилизировать ситуацию поможет увеличение экспорта, считают опрошенные ТАСС эксперты и представители власти регионов.

Растущий объем производства

Многие регионы России в 2019 году увеличили объемы производства сахарной свеклы. Урожаи если и не рекордные, то превышают показатели прошлых лет.

"Погодные условия привели к тому, что у нас сахара будет больше, Россия никогда столько не производила. Самое главное: мы все переработаем. В 2011 году много сахарной свеклы потеряли в поле, урожай этого года полностью переработаем", - пояснил ТАСС председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин.

К примеру, в Башкирии собрали 1,7 млн т сахарной свеклы, увеличив прошлогодний показатель более чем на 20%. В Краснодарском крае, который является одним из лидеров по производству сахара в стране, убрано 97% площадей, а урожай уже практически на четверть выше прошлогоднего. В Орловской области завершена уборка сахарной свеклы, собрано 2,3 млн т, что почти на 300 т больше, чем годом ранее. В департаменте сельского хозяйства региона ТАСС пояснили, что увеличение валового сбора связано в первую очередь с хорошей урожайностью - 441 ц/га против 403,9 ц/га в 2018 году.

В Воронежской области собрали 6,5 млн т сахарной свеклы, что стало лучшим показателем среди регионов Центрального Черноземья. "В этом году высокая урожайность - 493 ц/га", - пояснил ТАСС представитель департамента аграрной политики. В Ставропольском крае также отмечают выросшую урожайность - показатель на 11% больше прошлогоднего.

Факторами высокого урожая можно считать и то, что в последние годы многие компании увеличили посевы и модернизировали заводы, сообщил ТАСС руководитель оптовой компании "Сахарный альянс Сибири" Алексей Банников. "Сахарное производство с начала 2000-х и до 2015 года было очень рентабельным. И конечно, туда, где прибыльно, где можно зарабатывать, пришли огромные капиталовложения, были увеличены значительно посевные площади. И мы пришли к тому моменту, когда рынок перенасыщен", - отметил эксперт.

Падение цены

Высокий объем производства снижает стоимость сахара, говорят эксперты. "Урожаем довольны, а ценой никто не доволен. Это палка о двух концах. При такой ситуации отрасль будет в стагнации, часть заводов уже в следующем году может прекратить работу, речь идет об уменьшении посевных площадей. Кризис перепроизводства может смениться кризисом дефицита [сахара] в ближайшей перспективе 2-3 лет", - сказал ТАСС генеральный директор сахарного комбината "Курганинский" Евгений Тимошенко.

Оптовые цены в прошлом году на заводах Краснодарского края и предприятиях центральной полосы России была в районе 37 тыс. рублей за тонну, сейчас же цена составляет порядка 18,5-19 тыс. рублей за тонну, отметил руководитель оптовой компании из Сибири. "Двукратное падение цен, конечно, хорошо для потребителя, но это очень плохо для отрасли. Это значительное перепроизводство, у нас в этом году будет рекордный урожай, которого мы не видели никогда, порядка 7,5 млн т, притом что внутреннее потребление - всего 6 млн т", - сказал Банников.

Высокий урожай ставит в сложное положение и производителей. "В связи с низкой ценой на сахар снизилась и рентабельность как производства сахарной свеклы, так и производства сахара. Дальнейшее колебание цен на сахар зависит от конъюнктуры рынка", - сообщили ТАСС в Департаменте сельского хозяйства Орловской области.

Точно оценить ситуацию на рынке можно будет только после переработки всего урожая, которая продлится до февраля, отметил Бодин, добавив, что "в отрасли есть проблема по достаточному количеству площадей для хранения сахара на заводах".

Экспорт как выход из ситуации

Уже сейчас некоторые регионы прогнозируют сокращение площадей сахарной свеклы. В Башкирии уменьшение может составить около 10%. "Допускаем, что планы хозяйств могут быть пересмотрены в сторону уменьшения в зависимости от динамики цен на сахар в дальнейшем", - пояснили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

В Воронежской области, по предварительным данным на ноябрь, планируется сократить посевы свеклы на 5% в 2020 году. "Когда предприятия по итогам 2019 года будут понимать, где у них экономика плюсует, а где минусует, они примут окончательные решения. <…> При этом у аграриев есть долгосрочные договоры, и если они взяли на себя обязательства выращивать в этот период определенный объем свеклы, то они не имеют права его уменьшать. В таком случае они, конечно, будут договариваться с переработчиками", - отметили в департаменте аграрной политики области.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила разрешить производителям сахара заключать соглашения о совместном экспорте за пределы ЕАЭС для недопущения роста цен на продукцию и освобождения внутреннего рынка от излишков. Вице-премьер России Алексей Гордеев ранее поддержал это предложение, отметив, что объединение производителей сахара "позволяет более мощно выглядеть на экспортных рынках".

Подобные объединения позволят российским производителям полноценно ответить на запрос внешнего рынка, снизив свои затраты, считают и в Комитете агропромышленного комплекса Курской области. "Это позволит оптимизировать логистические затраты и выполнять требования потребителей на внешних рынках. Экспортным объединениям может быть предоставлено право на получение государственной поддержки в рамках имеющихся механизмов субсидирования в АПК, учитывающей требования ВТО", - рассказали ТАСС в комитете.

Также совместный экспорт позволит российским производителям конкурировать в цене с поставщиками других стран.