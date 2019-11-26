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В Приморье завершили строительство завода под выделение квот на вылов рыбы

Мощность предприятия составляет более 110 тонн готовой продукции в сутки

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Компания "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир", входящая состав "Доброфлота" - одного из крупнейших рыбопромышленников Дальнего Востока, завершила строительство рыбоперерабатывающего завода в приморском городе Большой Камень. В обмен на создание предприятия она получит квоты на вылов рыб, сообщили во вторник в пресс-службе полпредства Дальневосточного федерального округа.

В рамках системы инвестиционных квот государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов).

"АО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир", входящее в группу компаний "Доброфлот", завершило строительство завода по переработке минтая и других видов рыб мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки. Проект реализован в рамках государственной программы "квоты в обмен на инвестиции", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении "Доброфлота", завод построен под выделение инвестиционных квот, но пока они еще официально не закреплены за компанией приказом Росрыболовства. Во время визита на завод вице-премьера РФ - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева компания провела тестовый запуск: обеспечила завод замороженным минтаем и продемонстрировала все технологические линии в действии. Первое филе предприятие произведет, когда в рамках выделенных инвестиционных квот выловит минтай и отправит его на береговое производство. Это случится после того, как Росрыболовство официально закрепит квоты за компанией-инвестором.

"["Доброфлот"] уже получил [квоты], решение принято", - ответил Трутнев на вопрос, будут ли выделены компании квоты.

Завод будет выпускать высококачественное филе минтая, фарш минтая. Производство планируется сделать безотходным, из отходов будет изготавливаться рыбная мука и рыбий жир.

В новость внесены изменения (08:52 мск) - добавлены подробности.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияПриморский крайДальний Восток
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