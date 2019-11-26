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Казахстан изучает возможность присоединения к проекту "Сила Сибири - 2"

Проект находится на стадии анализа и переговоров, сообщил первый заместитель министра энергетики страны Махамбет Досмухамбетов

НУР-СУЛТАН, 26 ноября. /ТАСС/. Казахстан прорабатывает вопрос присоединения к газопроводу "Сила Сибири - 2", чтобы газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщил журналистам во вторник первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.

"В Восточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область - только в районном масштабе. Там рассматривают вариант, если Россия с Китаем все же будут строить "Силу Сибири - 2" и [он пройдет] через территорию Казахстана, у нас будет возможность газифицировать восток с использованием этого газопровода. Или же мы будем смотреть другие варианты - от Барнаула (подключение к газотранспортной системе - прим. ТАСС). Но это пока вопросы, которые требуют тщательного изучения, оценки - какой газ, какие будут затраты, насколько это будет надежно", - пояснил Досмухамбетов.

Он отметил, что этот проект сейчас находится на стадии изучения и переговоров. "Не только цена, но и надежность обеспечения тоже очень важный аспект, поэтому в некоторых случаях мы предполагаем иметь возможность использовать два альтернативных источника. Исходя из всего этого будет выбран вариант", - пояснил Досмухамбетов.

В 2015 г. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год. Также в 2015 г. "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.

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