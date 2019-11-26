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Президент Татарстана принял участие в запуске в Самарканде новой линии по сборке "КамАЗов"

Новая линия позволит перейти на более глубокую степень технологии производства грузовиков

ТАШКЕНТ, 26 ноября. /ТАСС/. Компания UzAutoTraller совместно с ПАО "КамАЗ" при участии президента Татарстана Рустама Минниханова 26 ноября официально запустили в Самарканде новую линию по сборке автомобилей "КамАЗ". Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-служба АО "Узавтосаноат" ("Узавтопром").

"Новая линия сборки организована в новом производственном корпусе общей площадью 7,4 тыс. кв. м. Линия оснащена современным технологическим и вспомогательным оборудованием, позволяющим обеспечить мощность производства свыше 3000 единиц грузовых автомобилей в год, в корпусе также организован участок сборки и установки газобаллонного оборудования на шасси "КамАЗ", - говорится в сообщении. Отмечается, что крупноузловое производство автотранспортных средств "КамАЗ" в Узбекистане началось в декабре 2017 года, новая линия позволит перейти на более глубокую степень технологии производства "КамАЗов" с применением аккумуляторных батарей, горюче-смазочных материалов, газовых баллонов и других комплектующих местного производства.

Ожидается, что во вторник глава Татарстана примет участие в Ташкенте в деловом форуме "Узбекистан - Татарстан" и проведет переговоры с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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