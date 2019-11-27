Ломбард: как он работает и когда пригодится

Работа ломбардов окружена множеством домыслов и стереотипов. Впрочем, население все равно пользуется их услугами, хотя и не так активно, как банковскими и микрофинансовыми сервисами. По данным ЦБ, на конец второго квартала 2019 года (последняя актуальная информация) займы в ломбардах оформили чуть больше 2,5 млн россиян — примерно на 36,249 млрд рублей.
Мы разобрались, как же все-таки правильно и безопасно сотрудничать с ломбардами.
Что такое ломбард?
В первую очередь, ломбарды — это участники рынка микрокредитования. Они выдают деньги под залог ценного имущества, и возвращать полученный заем нужно с процентами. Как раз на получение процентов в первую очередь и нацелены ломбарды. Ведь им нужны деньги, которые можно пустить на выдачу новых займов, а не вещи должника. Поэтому невостребованное имущество быстро продается, чтобы пополнить баланс.
В этом основное отличие ломбардов от комиссионных магазинов, которые просто продают сданные вещи и получают за это вознаграждение — комиссию.
При этом недобросовестные комиссионки могут маскироваться под ломбарды, покупая у людей вещи якобы "с правом обратного выкупа", напоминают в проекте ЦБ. На деле же они могут продать такой "залог" в любой момент, потому что фактически залогом тот не является. Ломбарды так сделать не могут — у них есть ограничения.
И какие? Как работают ломбарды?
Ломбарды оказывают два вида услуг. Кроме выдачи займов под залог имущества они также берут вещи на хранение.
С займами схема работы довольно простая.
- Вы приносите ценные вещи в ломбард.
- Там их бесплатно оценивают.
- Вам выдают два документа: залоговый билет и договор потребительского займа с прописанными в нем условиями. Это обязательный набор документов. Если вам предлагают оформить что-то другое, то это повод заподозрить мошенничество. Также могут составляться акты приема-передачи, помогающие избежать потом споров, была ли тут эта царапина или нет. Консультант-методист проекта Минфина по повышению финансовой грамотности Екатерина Качалина напомнила, что залоговый билет должен максимально детально описывать предмет залога: не просто "браслет", а, например, "с синим камнем круглой формы, 585-й пробы, чистый вес 40 грамм".
- Чтобы вернуть свои вещи, вы должны вернуть сумму кредита и проценты за каждый день пользования им в срок, о котором договорились с ломбардом.
Если вы сдаете вещь на хранение, то денег за нее не получаете, а, наоборот, платите за то, что ломбард обеспечивает соответствующие условия ее содержания. Например, ломбарды предлагают летнее хранение меховых вещей, которым требуется низкая температура и определенный уровень влажности.
В этом случае человек получает сохранную квитанцию, в которой среди прочего прописывается срок хранения и условия. Если срок вышел, а хозяин за вещью не пришел, то ломбард имеет право продать ее — через два месяца.
Но если нет денег возвращать заем?
Если заемщик не возвращает долг, то ломбард продает заложенную вещь. Но сначала он должен подождать месяц — этот период называется льготным и отсчитывается с первого дня просрочки.
Если вещь стоит дороже 30 тыс. рублей, то ломбард выставляет ее на открытый аукцион. Начальная стоимость — то, во сколько ее оценили при займе. А заберет домой тот, кто предложит больше.
А если сумма продажи не покроет сумму долга?
Это уже проблема ломбарда, как успешно он реализует вещь. Заемщик отвечает перед организацией только заложенным имуществом. Так что в худшем случае он рискует его просто потерять.
Даже если вы должны больше, чем ломбард сумел выручить за ваши вещи, он не имеет права требовать доплату.
При этом бывший владелец, в свою очередь, имеет право узнать, за сколько ломбард реализовал его собственность. Если тот, наоборот, очень успешно продал вещи и доход от продажи превышает сумму долга, то заемщик вправе потребовать выплатить ему разницу. Сделать это можно только в течение трех лет со дня продажи.
И сколько процентов придется заплатить за заем?
Все зависит от процентной ставки ломбарда. Она не может превышать максимального значения, которое ЦБ устанавливает каждый квартал. Так, в первом квартале 2020 года ломбарды смогут кредитовать россиян максимум под 85,039% (если залог — транспорт) и 145,052% (если залог — любое другое имущество) годовых. Меньше можно, больше — нет.
А конкретная ставка в конкретном ломбарде зависит от его условий и предмета залога. Например, если клиент заложит фотоаппарат за 20 тыс. рублей на месяц под 85% годовых (примерно 0,2% в день), то через месяц, чтобы вернуть технику, он должен будет заплатить 21,2 тыс. рублей.
Но если я не верну заем, это ведь испортит мою кредитную историю, так?
По закону, информацию о займах в бюро кредитных историй (БКИ) обязаны передавать кредитные и микрофинансовые организации, а также кредитные кооперативы. Все остальные участники кредитного рынка должны это делать только по тем займам, информация о которых уже есть в каком-нибудь БКИ.
То есть нет, ломбарды не обязаны сообщать в БКИ о выданных займах, но они могут это делать по своему усмотрению. И если выбранный вами ломбард это все-таки делает, то невозврат долга появится в кредитной истории и будет висеть там до тех пор, пока кредитор не продаст залог и не закроет долг. А любая информация о просрочках, естественно, портит кредитную историю и рейтинг.
Так что, обращаясь в ломбард, узнайте, сотрудничает ли он с БКИ. И регулярно проверяйте свою кредитную историю — мы рассказывали, зачем и как это делать.
Долг закрыт, а мне вернули вещь, которой, очевидно, пользовались. Можно требовать какую-то компенсацию?
Ломбард не имеет права пользоваться оставленной ему вещью — он ее должен только хранить и обеспечивать подходящие условия.
Для начала вещь нужно очень подробно описать еще в момент, когда вы будете оформлять заем. Это позволит потом точнее определить степень износа.
А когда вы придете возвращать заложенную вещь, тщательно проверяйте ее состояние, предупредила Екатерина Качалина. Ломбарды могут потребовать подписать заявление о получении с формулировкой "претензий к принятому залогу нет". Тогда уже будет очень трудно предъявить ломбарду жалобу, если обнаружите дефект позднее.
Впрочем, по мнению эксперта проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаила Алексеева, чаще всего очень сложно доказать, что вещью так или иначе пользовались, если на ней нет видимых повреждений.
Но если ломбард все-таки пользовался вещью, испортил ее или вообще продал раньше срока, жалуйтесь ЦБ. Штрафы за нарушение законодательства для организаций составляют от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Окей, а если вещь украдут из ломбарда? Мне возместят ее стоимость?
Ломбард должен самостоятельно застраховать заложенное имущество от риска утраты или повреждения. И он не должен требовать с клиентов дополнительно оформить подобную страховку. Если вещь украдут, то страховая компания возместит заемщику ущерб. Или это сделает сам ломбард, если ситуация окажется нестраховым случаем.
Компенсировать ущерб организация будет исходя из оценки, которую вещь получила при сдаче, уточнил Михаил Алексеев.
Какие вещи можно сдать в ломбард? И на какую сумму?
Ломбарды принимают только движимое имущество. То есть сдать можно что угодно от кольца или браслета до автомобиля. А вот недвижимость — квартиры, комнаты и т.п. — они не имеют права принимать в залог. При этом с 1 ноября микрофинансовые организации тоже больше не могут выдавать займы под залог жилья. Так что если ломбард перенаправляет вас на МФО как своего партнера, чтобы оформить залог на недвижимость, это будет уже незаконно.
Также не пытайтесь сдать медали своих родственников-ветеранов — приобретение или сбыт государственных наград предполагает уголовную ответственность.
Сейчас ограничений по максимальному размеру займа нет. Но власти уже работают над этим — Госдума в начале ноября приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предельный размер займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Кроме того, документ повышает минимальную стоимость вещи, которую ломбард может продать только на аукционе, с 30 тыс. до 300 тыс. рублей.
Ломбарды могут быть разными — есть специализированные, например ювелирные, есть более широкого профиля. Обычно на сайте организаций можно найти конкретный список того, что они принимают в залог. Чаще всего, по словам эксперта Национального центра финансовой грамотности Нины Култышевой, в ломбарды несут ювелирку, ноутбуки и фотоаппараты.
Кстати, для ювелирных ломбардов есть дополнительное требование — они должны состоять на учете в Пробирной палате, то есть иметь право работать с драгоценными металлами. Так что если вы планируете отнести в ломбард колечко или серьги, стоит проверить, есть ли выбранная организация в реестре юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями.
Как не попасться мошенникам?
Во-первых, если вам предлагают заложить любую недвижимость — дом, землю, квартиру, то это стопроцентный признак мошенников. Считайте, почти гарантированный способ лишиться имущества.
Во-вторых, чаще всего мошенничество происходит на этапе оценки залогового имущества и определения процентной ставки по займу, отметила Екатерина Качалина. Поэтому она советует внимательно изучать все условия сделки, договора займа и хранения.
Она также рекомендует обращаться в ломбарды, которые оформлены как общества с ограниченной ответственностью (ООО), а не индивидуальные предприниматели (ИП). Проверить регистрацию компании можно в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или в реестре ЦБ.
Кроме того, помните:
- в названии легального ломбарда должно быть слово "ломбард";
- ломбарды работают строго с 8:00 до 20:00. Круглосуточных легальных ломбардов нет. Хотя власти уже рассматривают законопроект, который бы продлил работу организаций до 23:00.
Но в целом на классические легальные ломбарды россияне практически не жалуются, отметил Михаил Алексеев. Во-первых, из-за простой схемы взаимодействия с клиентами и сравнительно небольших сумм, а во-вторых, из-за довольного жесткого контроля ЦБ.
Как в ломбарде оценивают вещи?
У каждого оценщика в ломбарде есть внутренний прайс, на который он ориентируется, отметила Нина Култышева. По ее словам, рассчитывать обычно можно на сумму до 50% от рыночной.
У некоторых ломбардов примерный прайс можно найти непосредственно на сайте. Но конкретную стоимость вещи оценщик все равно установит только на месте после осмотра.
Вообще ее определяют по согласованию сторон. То есть сотрудник называет максимальную сумму, которую ломбард готов одолжить клиенту. Например, вы принесли смартфон, и его оценили в 20 тыс. рублей. Если вам нужно меньше, то ломбард без проблем оформит заем. Может дать и больше — пока нет ограничения, которое бы это запрещало.
Стоит ли вообще обращаться в ломбард?
Чаще всего в ломбард обращаются те, кому деньги нужны срочно.
И главное отличие ломбардов от банков и даже МФО — деньги можно получить практически со стопроцентной вероятностью и очень быстро. Все, что нужно, — это паспорт.
Проценты в ломбардах ниже, чем в МФО, но выше, чем в банках. С одной стороны, в худшем случае заемщик рискует только лишиться своей собственности, и никаких коллекторов и назойливых требований вернуть долг. С другой — ломбарды, как правило, оценивают залог ниже рыночной стоимости, так что скорость и простота получения займа будут стоить денег.
Арина Раксина