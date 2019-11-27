Ломбард: как он работает и когда пригодится

Ломбарды принимают только движимое имущество. То есть сдать можно что угодно от кольца или браслета до автомобиля. А вот недвижимость — квартиры, комнаты и т.п. — они не имеют права принимать в залог. При этом с 1 ноября микрофинансовые организации тоже больше не могут выдавать займы под залог жилья. Так что если ломбард перенаправляет вас на МФО как своего партнера, чтобы оформить залог на недвижимость, это будет уже незаконно.

Также не пытайтесь сдать медали своих родственников-ветеранов — приобретение или сбыт государственных наград предполагает уголовную ответственность.

Сейчас ограничений по максимальному размеру займа нет. Но власти уже работают над этим — Госдума в начале ноября приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предельный размер займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Кроме того, документ повышает минимальную стоимость вещи, которую ломбард может продать только на аукционе, с 30 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ломбарды могут быть разными — есть специализированные, например ювелирные, есть более широкого профиля. Обычно на сайте организаций можно найти конкретный список того, что они принимают в залог. Чаще всего, по словам эксперта Национального центра финансовой грамотности Нины Култышевой, в ломбарды несут ювелирку, ноутбуки и фотоаппараты.

Кстати, для ювелирных ломбардов есть дополнительное требование — они должны состоять на учете в Пробирной палате, то есть иметь право работать с драгоценными металлами. Так что если вы планируете отнести в ломбард колечко или серьги, стоит проверить, есть ли выбранная организация в реестре юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями.