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ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что такие операции больше не приносят прибыли
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© Гавриил Григоров/ТАСС

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Банк России предостерегает российские банки от операций в евро, поскольку они больше не приносят прибыли. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Handelsblatt.

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"Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли, - сказала глава регулятора. - Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами".

По словам Набиуллиной, поскольку отрицательные проценты для сбережений в России запрещены, банки "так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета".

"Мы как Центробанк следим за тем, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски, независимо от того, в евро или долларах", - отметила глава ЦБ.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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