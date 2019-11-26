Трутнев: субсидию на заказы на дальневосточных верфях могут увеличить для малых судов

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Компании, которые будут заказывать на дальневосточных верфях строительство малых судов, смогут получить субсидию до 30% от их стоимости - больше, чем на заказ других судов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев после закладки первого судна-краболова на предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке.

Как заявлял полпред, в рамках механизма инвестквот для нужд Дальнего Востока построят 39 судов. Для того, чтобы часть из них строилась на предприятиях самого округа, разрабатывается механизм предоставления субсидий. Рыбакам, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, будет субсидироваться 20% их стоимости.

"На строительство малых судов будет субсидироваться до 30%, на строительство краболовов - до 20%", - сказал вице-премьер.

Он также отметил, что субсидию могут увеличить для первого краболова, так как расходы на его строительство, возможно, окажутся больше, чем на создание последующих судов. "Мы постараемся в рамках разработки механизма сделать так, чтобы эту особенность учесть, чтобы головное судно (первое из серии или класса кораблей, которые строятся по одному проекту было субсидировано в большем объеме. Я уверен в том, что у нас люди умеют работать; нужно, чтобы был заказ, чтобы была поддержка государства", - сказал Трутнев.

По его словам, субсидии должны стать важной мерой поддержки отрасли. Он пояснил, что сейчас большое число заказов на строительство судов "уходит за рубеж". "Все считали, что рынок решит эту проблему, а он ее не решает. За рубежом - в Республике Корея, Китае - вкладываются значительные государственные средства, чтобы поддержать и развить отрасль, в том числе и судостроение", - добавил полпред.

В рамках системы инвестиционных квот государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов).