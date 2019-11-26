РБК: создание единой системы интернет-трансляций телеканалов оценили в 50 млрд рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Крупные операторы связи и участники рынка телекоммуникационных услуг оценили создание общероссийской системы интернет-трансляций каналов первого и второго мультиплексов в сумму до 50 млрд рублей. Об этом пишет во вторник издание РБК со ссылкой на предложения ряда игроков об изменениях ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Речь идет об инициативе главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина и его первого заместителя Сергея Боярского. Документ был принят в первом чтении 12 ноября.

Как пишет РБК, внести изменения в проект предложили МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн"), а также Ассоциация кабельного телевидения России, "Национальная спутниковая компания" (работает под брендом "Триколор ТВ"), "Эр-Телеком холдинг" и другие. Авторы документа призывают отказаться от обязательного использования плеера, который должен предоставлять выбранный Роскомнадзором оператор, и сделать использование этого программного обеспечения добровольным.

Вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин пояснил РБК, что в случае принятия законопроекта в нынешнем виде части абонентов операторов платного ТВ придется менять приставки, поскольку на них нельзя будет установить необходимое для единого плеера обновление. По его словам, 50 млрд рублей - это максимальная оценка, которая исходит из того, что платное ТВ с помощью такого оборудования смотрят примерно 15 млн абонентов, а приставка в среднем стоит дороже 3 тыс. рублей.

Законопроект Левина и Боярского предполагает, что вещатели должны будут с 1 января 2021 года обеспечить распространение контента телеканалов на специальном бесплатном сайте. Сайт, по замыслу авторов инициативы, будет создан организацией, уполномоченной Роскомнадзором, причем это может быть только российское юридическое лицо, иностранное участие в уставном капитале которого не может превышать 20%. Любые формы контроля над такой организацией со стороны иностранных государств или граждан запрещаются.

Ранее против законопроекта уже выступили Российская ассоциация электронных коммуникаций и, как писала газета "Коммерсантъ", Федеральная антимонопольная служба.