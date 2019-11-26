Верховный суд РФ вернулся к прежней трактовке сроков давности по налоговым преступлениям

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда - председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ Владимир Давыдов, представляя итоговый вариант нового постановления с разъяснениями о применении законодательства по налоговым преступлениям.

"Основная дискуссия по проекту развернулась относительно момента окончания налоговых преступлений и исчисления сроков давности уголовного преследования за данные преступления, - сказал он. - С учетом сложившейся практики и имея в виду, что уголовный закон говорит о двух вполне конкретных способах неуплаты налогов, непредоставление налоговых деклараций либо включения в декларации заведомо ложных сведений, а налоги исчисляются за вполне определенный во времени налоговый период и уплачиваются в установленные налоговыми органами сроки, <…> сохранена прежняя правовая позиция, которая не вызывала ранее вопросов у судей и озабоченности у бизнеса. Налоговое преступление предлагается считать оконченным с момента неуплаты налогов, сборов и страховых взносов в срок, установленный налоговым законодательством".

В тексте принятого во вторник пленумом Верховного суда России постановления говорится, что моментом окончания налоговых преступлений, предусмотренных статьями 198, 199 УК РФ "следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах", а по статье 199.1 УК РФ "преступление является оконченным с момента неперечисления налоговым агентом в личных интересах в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством".

Ранее в проекте постановления пленума предлагалось считать налоговое преступление длящимся до момента полной оплаты невыплаченных налогов. По оценке ряда экспертов, это грозило сделать налоговые преступления фактически бессрочными.