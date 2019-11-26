Козак поручил представить в феврале стратегию электросетевого комплекса до 2030 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Обновленная стратегия развития электросетевого комплекса России до 2030 года может быть представлена в феврале 2020 года, следует из копии протокола совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака (документ есть в распоряжении ТАСС). Подлинность протокола подтвердил ТАСС представитель Козака.

"Представить (…) проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении стратегии развития электросетевого комплекса до 2030 года. Срок - до 3 февраля 2020 года. (…) При подготовке (…) исходить из необходимости обеспечения снижения тарифов на услуги по передаче электрической энергии", - говорится в документе. Поручения даны Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС России и заинтересованным федеральным органам исполнительным власти, а также организациям.

Козак одобрил в целом на совещании подходы Минэнерго России по включению в программу развития до 2030 года мероприятий по консолидации электросетевого комплекса, по долгосрочным тарифам, дифференциации тарифов "Россети ФСК ЕЭС", оплате резерва мощности и изменению платы за техприсоединение для ряда потребителей. Во встрече участвовали, в том числе, глава Минэнерго Александр Новак и руководитель "Россетей" Павел Ливинский, следует из копии протокола.

В правительстве в целом одобряют инициативы, но только в случае гарантированного снижения платы за передачу энергии, пишет газета "Коммерсантъ" 26 ноября. В Минэнерго, по данным издания, считают, что предложенные механизмы подразумевают уменьшение тарифов, в "Россетях" оценивают его потенциал в 6% в среднем по стране. Крупный бизнес с этим не согласен, а аналитики допускают снижение тарифов лишь в долгосрочной перспективе, пишет газета. По информации газеты "Ведомости" от 26 ноября, совещание у Козака прошло в конце октября.

Минэнерго ожидает, сообщалось ранее, что Госдума в ближайшее время примет несколько законопроектов в области электроэнергетики, в том числе о плате за резерв мощности, о консолидации территориальных сетевых организаций на базе компании "Россети", о долгосрочных тарифах на 5-10 лет, о плате за резерв сетевой мощности и перераспределении перекрестного субсидирования.