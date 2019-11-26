{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Козак поручил представить в феврале стратегию электросетевого комплекса до 2030 года

Поручения дали Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС и заинтересованным федеральным органам исполнительным власти, а также организациям

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Обновленная стратегия развития электросетевого комплекса России до 2030 года может быть представлена в феврале 2020 года, следует из копии протокола совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака (документ есть в распоряжении ТАСС). Подлинность протокола подтвердил ТАСС представитель Козака.

"Представить (…) проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении стратегии развития электросетевого комплекса до 2030 года. Срок - до 3 февраля 2020 года. (…) При подготовке (…) исходить из необходимости обеспечения снижения тарифов на услуги по передаче электрической энергии", - говорится в документе. Поручения даны Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС России и заинтересованным федеральным органам исполнительным власти, а также организациям.

Козак одобрил в целом на совещании подходы Минэнерго России по включению в программу развития до 2030 года мероприятий по консолидации электросетевого комплекса, по долгосрочным тарифам, дифференциации тарифов "Россети ФСК ЕЭС", оплате резерва мощности и изменению платы за техприсоединение для ряда потребителей. Во встрече участвовали, в том числе, глава Минэнерго Александр Новак и руководитель "Россетей" Павел Ливинский, следует из копии протокола.

В правительстве в целом одобряют инициативы, но только в случае гарантированного снижения платы за передачу энергии, пишет газета "Коммерсантъ" 26 ноября. В Минэнерго, по данным издания, считают, что предложенные механизмы подразумевают уменьшение тарифов, в "Россетях" оценивают его потенциал в 6% в среднем по стране. Крупный бизнес с этим не согласен, а аналитики допускают снижение тарифов лишь в долгосрочной перспективе, пишет газета. По информации газеты "Ведомости" от 26 ноября, совещание у Козака прошло в конце октября.

Минэнерго ожидает, сообщалось ранее, что Госдума в ближайшее время примет несколько законопроектов в области электроэнергетики, в том числе о плате за резерв мощности, о консолидации территориальных сетевых организаций на базе компании "Россети", о долгосрочных тарифах на 5-10 лет, о плате за резерв сетевой мощности и перераспределении перекрестного субсидирования.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссия
Реклама на ТАСС
Российская блокчейн-платформа "Мастерчейн" готова к промышленной эксплуатации
Платформа получила сертификат ФСБ, который подтверждает безопасность использования электронной подписи для заключения юридически значимых сделок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС