Источник: Михаил Мень согласился перейти в Российский экологический оператор

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень сообщил в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, который обсуждает вопросы назначения зампреда Счетной палаты и аудиторов, о своем согласии перейти в компанию "Российский экологический оператор" (РЭО, куратор "мусорной реформы"), сообщил ТАСС во вторник источник в верхней палате парламента.

"Завтра руководство комитета будет обсуждать детали процедуры ротации аудитора. Мень сообщил о своем согласии перейти из Счетной палаты в компанию "Российский экологический оператор", - сказал источник. Он не смог уточнить, поступало ли в комитет представление президента РФ о досрочном освобождении Меня с должности аудитора Счетной палаты.

В аппарате комитета ТАСС уточнили, что новые документы пока не поступали.

В понедельник вице-премьер России Алексей Гордеев сообщил, что Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором с февраля 2019 года.