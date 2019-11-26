Роструд предупредил о мошенниках, рассылающих фальшивые штрафы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Некоторые работодатели в России получили от мошенников фальшивые штрафы за якобы выявленные нарушения. Соответствующие сведения поступили от них в несколько территориальных органов Роструда, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда", - говорится в сообщении. При этом надзорные мероприятия в отношении обратившихся работодателей гострудинспекциями не проводились, акты инспекторского реагирования в их отношении не оформлялись.

"В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца. В частности, при уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства РФ, а значит, получателем платежа не может выступать никакая другая организация.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда, подобные фальшивые письма получили бизнесмены из Нижнего Тагила от трудовой инспекции Свердловской области с требованием заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. От других предпринимателей мошенники требовали заплатить 5 тыс. рублей несуществующего штрафа.

"Документы присылаются от имени замруководителя Государственной инспекции труда Свердловской области Татьяны Гасилиной. Такой человек в инспекции действительно существует, занимает эту должность. Адрес учреждения также указан верно. Однако реквизиты в письме принадлежат не госинспекции труда, а неизвестному физическом лицу", - пояснили в Роструде.