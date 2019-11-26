РФПИ, РКИФ и провинция Гуандун создадут инвестфонд региона "Большого залива" на $1 млрд

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и многопрофильная компания Guangdong Utrust Investment Holdings (инвестиционный фонд китайской провинции Гуандун) согласовали ключевые условия создания совместного Российско-китайского фонда региона "Большого залива" объемом $1 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе РФПИ.

"Деятельность фонда направлена на содействие укреплению двусторонних торгово-экономических связей, продвижение бизнеса российских компаний в китайской провинции Гуандун и поддержку выхода компаний из данной провинции на российский рынок", - указано в сообщении РФПИ.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, экономические показатели провинции Гуандун являются одними из наиболее высоких в Китае, что открывает большие возможности для российских компаний.

"Совместный инвестиционный фонд будет оказывать поддержку развитию двусторонних связей и выходу компаний из РФ на китайский рынок в регионе "Большого залива", открывая его для российской продукции и технологий. Сотрудничество РФПИ, РКИФ и партнеров из Guangdong Utrust последовательно развивается, уверен, мы движемся в правильном направлении к масштабным совместным проектам для дальнейшего укрепления партнерства России и Китая", - отметил Дмитриев.

Отмечается, что документы о создании фонда были подписаны на полях 6-го ежегодного заседания межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине.