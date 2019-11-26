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Российская блокчейн-платформа "Мастерчейн" готова к промышленной эксплуатации

Платформа получила сертификат ФСБ, который подтверждает безопасность использования электронной подписи для заключения юридически значимых сделок

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская блокчейн-платформа для финансового рынка "Мастерчейн" прошла сертификацию ФСБ и теперь готова к промышленной эксплуатации, сообщается в пресс-релизе Ассоциации "Финтех" (АФТ).

"Ассоциация развития финансовых технологий получила сертификат ФСБ России на средство криптографической защиты информации "Мастерчейн" версии 1.0. Таким образом, "Мастерчейн" стал первой российской блокчейн-платформой, готовой к промышленной эксплуатации и соответствующей всем требованиям информационной безопасности, а это ключевое условие для применения блокчейна на практике, в том числе в финансовой отрасли", - говорится в пресс-релизе.

Средство криптографической защиты информации "Мастерчейн" 1.0 - это программа для шифрования данных и документов, а также генерирования электронной подписи. Полученный сертификат ФСБ подтверждает безопасность использования электронной подписи (соответствующей ГОСТу) в промышленной эксплуатации для заключения юридически значимых сделок.

Как отметила управляющий директор Ассоциации "Финтех" Татьяна Жаркова, чьи слова приведены в пресс-релизе, "сертификация имеет важное стратегическое значение, так как дает старт промышленной эксплуатации "Мастерчейна" и способствует продвижению блокчейна на российском рынке".

В свою очередь заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев подчеркнул, что соответствие требованиям информационной безопасности является необходимым условием для практического использования блокчейна в финансовом секторе, "поэтому получение сертификата важно не только для самой платформы "Мастерчейн", но и для развития технологии распределенных реестров в целом".

О "Мастерчейне"

"Мастерчейн" представляет собой блокчейн-сеть для передачи цифровых ценностей и информации о них между участниками. Данная платформа позволяет оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать различные финансовые сервисы, благодаря чему участники финансового рынка смогут предоставлять клиентам принципиально новые услуги и продукты.

Платформа разрабатывалась с 2016 года крупнейшими банками в рамках Ассоциации "Финтех" под эгидой ЦБ РФ. В создании "Мастерчейна", помимо ЦБ, приняли участие крупнейшие финансовые организации, являющиеся членами Ассоциации "Финтех" - Qiwi, Сбербанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Тинькофф банк и другие.

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