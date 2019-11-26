Эксперты отметили рост качества российского вина

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Роскачество завершило исследование российского вина и выяснило, что его качество растет, в первую очередь среди продукции стоимостью 300-600 руб. за бутылку. Об этом говорится в сообщении организации.

"Несмотря на все сложности, качество российских вин продолжает расти. Образцов с оценками выше или равным 81 баллам стало почти на 4% больше по сравнению с прошлым годом. А это уже уровень "бронзы" дегустационного конкурса по стандартам Всемирной организации винограда и вина. Приятно отметить, что первые места в большинстве категорий заняли вина с оценками в пределах 300-600 руб.", - отмечается в сообщении.

Исследование проводилось в рамках проекта "Винный гид России", который создают Минсельхоз, Минпромторг и Роскачество. Эксперты при участии 34 членов жюри проверили 600 образцов вин и составили рейтинг из 350 лучших вин страны в категории до 1 тыс. руб. Как отметили в Роскачестве, покупатели смогут ознакомиться с итогами масштабной проверки российских вин и увидеть топ - 200 лучших белых и красных вин уже накануне новогодних праздников. При этом в организации добавили, что среди красных вин процент качественных образцов оказался выше: 56,8% образцов были оценены экспертами как заслуживающие внимания.

В организации сообщили, что в бренд-лист вин, производимых из российского винограда, составленный экспертами Роскачества по результатам аналитического исследования, вошло более 1,5 тыс. наименований вина общим тиражом свыше 150 млн бутылок. Для того, чтобы узнать, как производится отечественное вино, эксперты отправились в тур по винным регионам России. Помимо Крыма и Севастополя, они посетили регион Восточного Приазовья в Краснодарском крае, Долину Дона (Ростовская область), добрались до самого южного города России - Дербента, чтобы оценить винодельческие ресурсы второго по площади виноградников региона страны - Дагестана. Всего специалисты побывали в 50 винных хозяйствах различного масштаба.

Эксперты Роскачества также взяли пробы в рамках дегустации вина из российского винограда в торговых сетях и винотеках четырех регионов страны. В общей сложности было закуплено более 600 образцов вина, из которых: 129 игристых, 181 тихое белое, 206 тихих красных, 35 тихих розовых, 50 ликерных и сладких. Вина, закупленные в рознице, оценивались членами дегустационной комиссии и наблюдательного совета. В их состав вошли три зарубежных судьи международного уровня из Великобритании и Австрии с многолетним опытом работы в комиссиях ведущих конкурсов Decanter, International Wine and Spirits Challenge (Лондон), Vinitaly (Верона).

По словам директора Европейского средиземноморского центра климатических изменений, профессора Университета Тушия, лауреата Нобелевской премии мира и винодела Риккардо Валентини, которые приводятся в сообщении, хорошие российские вина не просто существуют- их качество за последние годы заметно выросло, и этот процесс не прекращается. "Я помню, как обстояли дела 20 лет назад, и с тех пор в России все полностью изменилось: наюге страны появилось очень хорошее шампанское, очень хорошие белые и красные вина. В Европе за развитием виноделия в России с большим интересом следят участники отрасли из многих европейских стран", - сказал он.

Российскую дегустационную комиссию представила команда из 31 эксперта, сообщили в Роскачестве. Впервые в число судей вошли президенты региональных ассоциаций сомелье из Краснодара, Ростова, Уральского, Сибирского и Северо-Западного регионов. Руководителем экспертной группы второй год подряд стал президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Площадкой для проведения исследований вновь стала сенсорная лаборатория МВКЗ "КиН", первой в России получившая аттестат аккредитации Федеральной службы аккредитации на проведение органолептических исследований.

Мнение организаторов исследования

"Российское виноделие нуждается в системной программе действий, реализуемой государством, компаниями - производителями и участниками винного рынка. Исследование "Винный гид России" и акция "Дни российских вин" нацелены на повышение популярности российского вина среди потребителей. Они показали и доказали, что качественные вина в массовом сегменте потребления в России есть, и десятки из них получают высокие оценки ведущих мировых экспертов на международных конкурсах", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя министр промышленности и торговли России Виктора Евтухова.

В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут отметила, что важнейшим направлением деятельности Минсельхоза является реализация мероприятий по продвижению российского вина, чтобы не дать ему затеряться среди импорта и повысить лояльность потребителей к национальному продукту.

"При этом уже сегодня мы наблюдаем, как растет интерес к российским винам: они заняли уверенную позицию на внутреннем рынке и продолжают завоевывать доверие покупателей. В последние годы винодельческая отрасль сделала серьезные шаги в реализации своего потенциала. Уже сейчас основная часть российского вина производится из винограда, выращенного на территории страны", - добавила она.

Как отметил руководитель Роскачества Максим Протасов, при подготовке "Винного гида" особое внимание уделялось подтверждению локализации производства вина, происхождению винограда.

"Для развития винного рынка, продвижения отечественных вин требуется высокий уровень информированности потребителя не только о самом продукте, но и о контексте его создания, о технологиях виноделия, сортах винограда и многом другом, что формирует картину винного мира для просвещенного потребителя", - сказал он.