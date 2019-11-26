Эксперт: "Нафтогаз" даже без соглашения с РФ должен продолжать транзит газа в 2020 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Заявления "Нафтогаза Украины" о возможности закачки российского газа в украинские ПХГ с 2020 года в случае отсутствия договоренности является шантажом России и Европы. Украина, имея обязательства по Договору к Энергетической хартии (ДЭХ), не может прервать транзит, даже если стороны не договорятся в этом году. Такое мнение ТАСС высказал замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

В понедельник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища (ПХГ), если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года. При этом ранее Витренко заявил в эфире украинского телевидения, что если транзит газа из РФ продолжится в 2020 году без договоренностей, то украинская сторона будет считает такой транзит контрабандным.

"Лучше, конечно, договориться. Но если, вдруг, переговоры не будут завершены в срок, то Украина - она же заявляет, что является ответственным и надежным транзитером для Европы - должна придерживаться своих обязательств по Договору к Энергетической хартии, а именно не прерывать транзит. Сейчас же эти заявления [Витренко] - чистой воды шантаж России и Европы. В случае наличия доброй воли, можно просто работать по действующему контракту, чтобы не возникло правового вакуума, пока идут переговоры о новом формате сотрудничества", - сказал Гривач.

Украина ратифицировала Договор к Энергетической хартии в 1998 году.

Прекращение транзита, по мнению эксперта, возможно украинской стороной. Но, если это произойдет, бенефициаром станут иные силы, а Украина перестанет быть надежным партнером по транзиту даже в глазах европейцев. Чтобы остановки транзита не было, Европе, по словам Гривача, необходимо занять более жесткую позицию в отношении Киева.

"Пока можно сказать, что состояние самих переговоров очень шаткое. Есть силы, заинтересованные в срыве переговоров и транзита. Думаю, что при конструктивном подходе можно найти формулу, которая позволит Украине сохранить транзит на долгосрочную перспективу", - заключил эксперт.

Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту газа в период с 2020 года, хотя диалог и осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом". Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. Следующая трехсторонняя министерская встреча РФ, ЕС и Украины по транзиту газа может состояться в течение первой недели декабря.