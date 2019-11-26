Самарская область возглавила октябрьский медиарейтинг инвестиционного климата регионов АСИ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Самарская область возглавила октябрьский медиарейтинг инвестиционного климата регионов, ежемесячно составляемый Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке коммуникационной группы Publicity на основе данных компании "Медиалогия", сообщила во вторник пресс-служба агентства.

"Первое место в медиарейтинге заняла Самарская область, на втором месте Московская область, третье место у Приморского края. Замыкают первую пятерку Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Присутствие двух дальневосточных регионов в первой пятерке рейтинга объясняется возможностью вхождения крупных зарубежных компаний в проекты на Дальнем Востоке. Сейчас в Приморском крае обсуждается проект освоения Крутогоровского месторождения компании Tata Power на территории опережающего развития "Камчатка". Что касается Якутии, то французская компания Total (Saft Batteries) выразила заинтересованность в сотрудничестве с регионом по реализации инвестпроектов в области возобновляемых источников энергии.

"Приморский край и Республика Саха (Якутия) очень системно работают над развитием инвестиционного климата, много усилий прикладывают к взаимодействию с зарубежными инвесторами и предпринимателями. Результаты этих усилий мы видим в реализации крупных проектов, которые не остаются без внимания СМИ", - цитирует пресс-служба генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонида Петухова.

Медиарейтинг АСИ формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению президента России с 2014 года АСИ измеряет совместно с ведущими деловыми объединениями.