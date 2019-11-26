Эксперты отмечают снижение доли доллара и рост доли евро в расчетах за экспорт РФ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Доля расчетов в долларах за экспорт товаров и услуг из РФ во II квартале 2019 года снизилась до 62,5% с 68,1% годом ранее, при этом доля расчетов в евро выросла до 20,5% с 16,8%. Об этом говорится в "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном Институтом "Центр развития" НИУ ВШЭ.

"В экспорте большая часть расчетов по-прежнему совершается в американской валюте, поскольку в экспорте товаров доминирует углеводородное сырье, которое на мировом рынке котируется в долларах и расчеты традиционно осуществляются в той же валюте. Однако из года в год доля доллара в российском экспорте неуклонно снижается", - отмечают эксперты.

Доля расчетов в рублях по экспортным контрактам во II квартале текущего года выросла до 14,6% с 13,4% годом ранее. При этом с Китаем и ЕС доля рублевых расчетов за российский экспорт остается относительно низкой - около 8%.

Снижение расчетов в долларах связано с западными санкциями против России и ее торговых партнеров. Например, с прошлого года по всем экспортным контрактам "Роснефти" и по большинству контрактов "Новатэка" расчеты осуществляются в евро.

"Доля расчетов в евро увеличилась главным образом в торговле с Китаем - до 53,1% во II квартале 2019 года. В целом за первое полугодие она составила 46,4%, хотя по итогам прошлого года не превышала 12%, а в 2017 году - так и вовсе была 3,3%", - указывают эксперты.

Также растет доля евро в торговле со странами ЕС - за первое полугодие она увеличилась до 39,7%.

Растет и доля расчетов в иных валютах (главным образом в юанях) - во II квартале она увеличилась до 2,4% с 1,7% годом ранее. Например, пилотные проекты по продаже сырья за юани запустили "Роснефть" и "Газпром нефть". Кроме того, в этом году Россия и Китай подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах в пользу национальных валют. В октябре аналогичное соглашение было заключено с Турцией.

Доля валют в российском импорте

Структура расчетов за импорт товаров и услуг более диверсифицированная по сравнению с экспортом, отмечают эксперты.

Во II квартале 2019 года доли расчетов в долларах и евро снизились до 35% и 30,3% соответственно (годом ранее они составляли 36% и 30,3% соответственно). Одновременно выросла доля рублевых расчетов (до 30,6% с 29,8% во II квартале 2018 года) и расчетов в других валютах (до 4,1% с 3,3% ранее).

Наибольшая доля рублевых расчетов за импорт наблюдается в торговле со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Во II квартале 2019 года выросла доля расчетов в рублях за импорт из Белоруссии (до 84,1% с 83,7% годом ранее), но снизилась в торговле с Казахстаном (до 62% с 64,9%), Арменией (до 64,3% с 66,4%) и Киргизией (до 50,1% с 59,3%).

Доля рублевых расчетов за импорт из ЕС во II квартале составила 29,5%. При этом именно европейские страны генерируют основной объем торговли в рублях, так как они являются основными поставщиками товаров в Россию (35% импорта товаров и 46% импорта услуг по итогам первого полугодия 2019 года).

"Другим ключевым торговым партнером является Китай (21% импорта товаров и 46% импорта услуг). Расчеты с ним осуществляются главным образом в долларах. Однако в последние годы доллар интенсивно замещается расчетами в национальных валютах", - говорится в обзоре.

Во II квартале на юань пришлось почти четверть всех расчетов за импорт (годом ранее - 18,8%), а доля рублевых расчетов увеличилась до 5,2 с 4,2%.

Доля расчетов в долларах во внешнеторговом обороте РФ также продолжила сокращаться в пользу других валют - во II квартале 2019 года расчеты в долларах составили чуть более половины всей торговли (50,7%), хотя еще год назад эта доля достигала 54,9%, доля евро за этот период возросла с 22,5 до 24,4%, а расчеты в прочих валютах увеличились с 2,3 до 3,4%. На рубль пришлось 21,5% внешнеторгового оборота по сравнению с 20,2% во II квартале прошлого года.

"Процесс дедолларизации в условиях санкционных и торговых войн, похоже, идет полным ходом. Однако повысить долю расчетов в национальной валюте во внешней торговле России с 20% до 30% за шесть лет, согласно планам Минэкономразвития, будет крайне сложно", - считают эксперты.

По их мнению, даже если поднять долю расчетов в рублях со странами ЕАЭС и Индией до 90%, выполнить намеченную цель без существенного увеличения роли рубля в торговле с Китаем вряд ли получится. Китай же пока предпочитает рублю евро.