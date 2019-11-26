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ОАК в 2021 году планирует выпустить шесть самолетов МС-21

К 2023 году корпорация намерена довести выпуск до 25 самолетов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует в 2021 году произвести шесть гражданских самолетов МС-21, в 2022 году - увеличить производство вдвое, в 2023 году - довести его до 25 самолетов. Об этом сообщил советник генерального директора ОАК Валерий Окулов в ходе выступления в Совете Федерации.

"Поступление МС-21 в 2021 году - шесть машин, в 2022 году - 12 машин, в 2023 году - 25 машин. К 2025 году выход на [производство] 72 машин в год", - сказал он.

Окулов также отметил уточнил, что к концу 2019 года будет произведено 155 самолетов SSJ-100, в 2020 году - 185 самолетов, в 2021 году - 215.

В середине ноября глава ОАК Юрий Слюсарь заявлял, что корпорация намерена довести ежегодное производство МС-21 до 120 самолетов. Пока мощности производства позволяют выпускать 70 самолетов в год.

МС-21 - российский ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Разрабатывается и производится на мощностях корпорации "Иркут". Сейчас самолет находится на этапе испытаний, его сертификация в РФ намечена на 2020 год, а позже сертификат планируется валидировать для европейского рынка.

Портфель твердых заказов на МС-21составляет 175 самолетов. Поставки должны начаться во второй половине 2021 года. Пока крупнейшим заказчиком является "Аэрофлот", заключивший твердый контракт на 50 самолетов.

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