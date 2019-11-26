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Крым за девять месяцев увеличил экспорт сельхозпродукции в 2,5 раза

Его объем составил около $36 млн

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Экспорт сельскохозяйственной продукции Крыма за девять месяцев 2019 года вырос в 2,5 раза, сообщила во вторник на II международной конференции "The most к успеху: экспортный потенциал Крыма" заместитель председателя Совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико.

"Мы посмотрели отчетные данные за девять месяцев этого года, увидели, что у нас экспорт сельскохозяйственной продукции вырос в 2,5 раза", - сказала она.

Позже вице-премьер уточнила журналистам, что экспорт составил около $36 млн. Импорт Крыма также вырос примерно на четверть - до $78,7 млн, добавила Кивико.

По данным Минсельхоза Крыма, республика экспортирует сельхозпродукцию в 13 стран, поставляет зерно в Сирию, Саудовскую Аравию, Египет и Ливан. Основные виды экспортной продукции региона - мясо птицы, крепкие спиртные напитки и винодельческая продукция.

II международная конференция "The most к успеху: экспортный потенциал Крыма" проходит в Симферополе 25-26 ноября. В ней принимают участие представители деловых кругов Сербии, Чехии, Иордании, Индии, Ливана и Республики Беларусь.

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РоссияКрым
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