{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Польше задержали бывших членов правления EuRoPol GAZ за газовые контракты с Россией

Польские правоохранительные органы расследуют обстоятельства заключения считающегося в республике невыгодным и противоречащим нормам ЕС межправительственного соглашения о поставках российского газа

ВАРШАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности Польши задержало трех бывших членов правления компании EuRoPol GAZ - Михала Ш., Здислава Й. и Мирослава Д. (фамилии по польским законам не называются). Как сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры республики, задержанные будут переданы в распоряжение областной прокуратуры в городе Лодзь, которая расследует дело о заключении с РФ газовых соглашений.

Их обвиняют в причинении компании материального ущерба в больших размерах. По данным прокуратуры, совместный ущерб, причиненный деятельностью задержанных компании EuRoPol GAZ, оценивается в 848 млн злотых ($223 млн по текущему курсу). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование лодзинской прокуратуры касается обстоятельств заключения считающегося в Польше невыгодным и противоречащим нормам ЕС межправительственного соглашения о поставках в республику российского газа. Обвинения по этому делу уже предъявлены бывшему заместителю министра экономики Гражине Генцлевской. Обвиняемая, по версии следствия, внесла в правительственную документацию ложную информацию о положительной оценке рядом властных структур, в том числе МИД, планов внесения изменений в договор между Россией и Польшей, касающийся транзита газа.

В ходе расследования прокурор выяснил, что Михал Ш. и Мирослав Д. довели до подписания 27 января 2010 года в Москве соглашения между EuRoPol GAZ, "Газпром экспортом" и польской энергокомпанией PGNiG, в котором содержались невыгодные для EuRoPol GAZ положения. В частности, в этом договоре польская сторона обязалась отказаться от поддержки иска против "Газпром экспорта", направленного в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, в котором содержалось требование оплаты услуг по транспортировке газа через Польшу в 2007 году.

EuRoPol GAZ - совместное предприятие российского "Газпрома" и PGNiG, которая владеет польским участком газопровода "Ямал - Европа".

Теги
РоссияПольша
Реклама на ТАСС
Производители авто не ждут серьезного изменения цен из-за роста утилизационного сбора в РФ
Они напомнили, что этот сбор в первую очередь касается ввезенных автомобилей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС