РЭЦ определил лучших в развитии экспорта услуг

2018 год оказался успешным для российского рынка экспорта услуг. Согласно данным РЭЦ, объем рынка превысил 65 млрд долларов в 2018 году, показав рост в 7 млрд долларов относительно результатов прошлого года. Среди самых перспективных направлений специалисты экспортного центра называют транспортный комплекс, телекоммуникации, а также строительный и туристический бизнес.

Такому росту способствует ситуация на рынке: зарубежные покупатели испытывают потребность не столько в конкретных товарах, сколько в комплексных решениях, что выгоднее как для государства, так и для самих компаний, так как НДС таким образом остается внутри страны. Поставка услуг приносит экономике в два раза больше средств, чем экспорт товаров, как отмечал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев весной этого года в рамках сессии "Отраслевые стратегии и планы развития экспорта услуг".

Расширение границ

Победителем в номинации "Экспортер года в сфере услуг" среди крупного бизнеса стала "РЖД Логистика". Компания является стратегическим партнером РЭЦ с 2017 года, когда был запущен специализированный железнодорожный сервис несырьевого экспорта в Китай под названием Panda Land Bridge. Сервис организовали в рамках проекта РЭЦ по поддержке экспортно ориентированных компаний при транспортировке их товаров в Китай.

"Сегодня ключевая задача "РЖД Логистики" в рамках сотрудничества с РЭЦ заключается в оказании комплексных логистических услуг отечественным производителям, которые отправляют или только хотят отправить свою продукцию на экспорт, в первую очередь в Китайскую Народную Республику, - рассказывает генеральный директор АО "РЖД Логистика" Вячеслав Валентик. - Со дня своего основания "РЖД Логистика" накопила впечатляющий объем компетенций в сфере организации экспортных, импортных и транзитных перевозок на различных международных транспортных коридорах, благодаря которым компания предлагает отечественным экспортерам разнообразные логистические сервисы самого высокого уровня". В 2018 году доля экспортных услуг, оказанных "РЖД Логистикой", в общей выручке компании составила 18%, а в денежном выражении - более 8 млрд рублей.

"РЖД Логистика" - крупнейшая компания в структуре РЖД, которая занимается железнодорожными комбинированными перевозками, - сообщил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев. - В этом году РЭЦ совместно с "РЖД Логистикой" запустили так называемый маршрутный поезд из Подмосковья в Чэнду, Китай, со скидками на рефконтейнеры и субсидиями. В результате по цене мы стали даже выгоднее, чем морские поставки, а по срокам - от Питера до Шанхая вместо 45 дней поставляем товары за 7-10 дней. Это действительно серьезное продвижение".

В сентябре этого года "РЖД Логистика" и РЭЦ совместно с партнерами подписали ряд соглашений, направленных на развитие агроэкспорта из России в Китай с помощью ускоренных контейнерных "Агроэкспрессов", которые позволяют значительно сократить сроки доставки российского продовольствия в КНР, в том числе требующего соблюдения температурного режима. Это событие фактически открыло новую главу в экспорте продукции российского АПК в Китай, предоставляя отечественным производителям отличную возможность выйти на новые рынки.