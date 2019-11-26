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РЭЦ определил лучших в развитии экспорта услуг

В рамках премии "Экспортер года" впервые на федеральном уровне Российский экспортный центр (РЭЦ) отметил компании, которые являются драйверами рынка экспортных услуг
Описание
© Пресс-служба РЭЦ

2018 год оказался успешным для российского рынка экспорта услуг. Согласно данным РЭЦ, объем рынка превысил 65 млрд долларов в 2018 году, показав рост в 7 млрд долларов относительно результатов прошлого года. Среди самых перспективных направлений специалисты экспортного центра называют транспортный комплекс, телекоммуникации, а также строительный и туристический бизнес. 

Такому росту способствует ситуация на рынке: зарубежные покупатели испытывают потребность не столько в конкретных товарах, сколько в комплексных решениях, что выгоднее как для государства, так и для самих компаний, так как НДС таким образом остается внутри страны. Поставка услуг приносит экономике в два раза больше средств, чем экспорт товаров, как отмечал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев весной этого года в рамках сессии "Отраслевые стратегии и планы развития экспорта услуг". 

Расширение границ

Победителем в номинации "Экспортер года в сфере услуг" среди крупного бизнеса стала "РЖД Логистика". Компания является стратегическим партнером РЭЦ с 2017 года, когда был запущен специализированный железнодорожный сервис несырьевого экспорта в Китай под названием Panda Land Bridge. Сервис организовали в рамках проекта РЭЦ по поддержке экспортно ориентированных компаний при транспортировке их товаров в Китай.

"Сегодня ключевая задача "РЖД Логистики" в рамках сотрудничества с РЭЦ заключается в оказании комплексных логистических услуг отечественным производителям, которые отправляют или только хотят отправить свою продукцию на экспорт, в первую очередь в Китайскую Народную Республику, - рассказывает генеральный директор АО "РЖД Логистика" Вячеслав Валентик. - Со дня своего основания "РЖД Логистика" накопила впечатляющий объем компетенций в сфере организации экспортных, импортных и транзитных перевозок на различных международных транспортных коридорах, благодаря которым компания предлагает отечественным экспортерам разнообразные логистические сервисы самого высокого уровня". В 2018 году доля экспортных услуг, оказанных "РЖД Логистикой", в общей выручке компании составила 18%, а в денежном выражении - более 8 млрд рублей. 

"РЖД Логистика" - крупнейшая компания в структуре РЖД, которая занимается железнодорожными комбинированными перевозками, - сообщил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев. - В этом году РЭЦ совместно с "РЖД Логистикой" запустили так называемый маршрутный поезд из Подмосковья в Чэнду, Китай, со скидками на рефконтейнеры и субсидиями. В результате по цене мы стали даже выгоднее, чем морские поставки, а по срокам - от Питера до Шанхая вместо 45 дней поставляем товары за 7-10 дней. Это действительно серьезное продвижение". 

В сентябре этого года "РЖД Логистика" и РЭЦ совместно с партнерами подписали ряд соглашений, направленных на развитие агроэкспорта из России в Китай с помощью ускоренных контейнерных "Агроэкспрессов", которые позволяют значительно сократить сроки доставки российского продовольствия в КНР, в том числе требующего соблюдения температурного режима. Это событие фактически открыло новую главу в экспорте продукции российского АПК в Китай, предоставляя отечественным производителям отличную возможность выйти на новые рынки.

Описание
© Пресс-служба РЭЦ

Сфера услуг

Победителем в номинации "Сфера услуг среди МСП стала группа компаний ITPS (ООО "ИТ Профессиональные Решения"). Доля экспорта в выручке компании на текущий момент составляет 63% или 872,5 млн рублей в денежном выражении. ITPS с 2004 года работает на рынке ИТ-консалтинга, инжиниринга и системной интеграции для крупных производственных предприятий и является одним их ведущих комплексных партнеров по цифровой трансформации на базе современных технологий IIoT, Big Data / Smart Data, Predictive Analysis&Optimization, собственных ИТ-решений и платформы цифрового производства AVIST.

На сегодня ключевыми клиентами ITPS являются нефтегазодобывающие предприятия родом из России с зарубежными активами - группа предприятий "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Роснефть" и другие. В числе партнеров ITPS более 200 ведущих мировых и российских производителей программного обеспечения, таких как Emerson, Schlumberger (США), Samsung Engineering, Hyundai Engineering and Construction (Южная Корея), Enka (Турция),Toyo Engineering Corporation (Япония) и другие, входящие в мировой топ-100. 

В компании отмечают, что при выходе на зарубежные рынки нужно обязательно учитывать как риски международного санкционного характера, недостаток должного количества и нужной квалификации ресурсов, отсутствие необходимых финансовых ресурсов для расширения под запросы рынка, так и сложности с получением пилотных площадок под апробацию и развитие программных решений и продуктов. В этих случаях РЭЦ зачастую оказывает поддержку своим партнерам.

"Компания существует на рынке более 15 лет и 10 из них работает с экспортом. Первоначально выход на зарубежные рынки осуществлялся нами в качестве подрядчика крупных нефтедобывающих компаний, то есть в среде партнеров и союзников, - рассказал глава ООО "ИТ Профессиональные Решения" (ITPS) Леонид Тихомиров. - Самое важное при покорении нового рынка - это почувствовать культуру партнера и донести свою. Технически гораздо проще найти общий язык".

Как выбирали победителей

Чтобы отметить компании, которые помогают развивать российский рынок экспорта, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" была учреждена всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта - "Экспортер года". Она присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Первый год побил все рекорды по ожидаемому количеству участников - вместо ожидаемых 1000 заявок со всей России поступило 1600. Среди них 70% пришлось на представителей МСП. Награждение лауреатов состоялось 14 ноября на международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве. 

При определении победителей специалисты РЭЦ обращали внимание не только на объем экспорта и его долю в выручке компании, но и на содействие популяризации экспорта, наличие зарубежных товарных знаков, сервисных центров на местах, постпродажного обслуживания, а также на участие в международных выставках и общую экспансию на зарубежные рынки. 

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