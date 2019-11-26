Путин сообщил о прошедшей встрече с руководством "Яндекса"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на днях встречался с руководством компании "Яндекс".

"Я только что недавно встречался с руководителями и основными акционерами "Яндекса", вот буквально два дня назад", - сказал глава государства, в режиме телемоста отвечая на вопросы участников всероссийского открытого урока "Школа завтрашнего дня", который проходит на форуме профессиональной навигации "ПроеКТОрия" в Ярославле.

По словам российского лидера, у компании "есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами". "Наши конкурентные преимущества в математике как раз. У них развиты технологии, производство налажено и специалисты в этом плане хорошие есть, но нет такой школы как у нас математической и это наше конкурентное преимущество и надо это развивать, надо дорожить этим", - подчеркнул Путин.

Продолжая свои рассуждения о том, что школу нужно менять, но действовать при этом очень осторожно, Путин заметил, что "это тот случай, когда консерватизм - это не цепляние за все старое и отжившее, а стремление вперед на основе тех достижений, которые мы уже имеем". "Жизнь меняет школу. Она ставит перед нами новые задачи и мы для того, чтобы быть успешными должны эти задачи решать, - сказал Путин. - Мы должны ориентироваться в тех проблемах, которые возникают <...> генетика, искусственный интеллект и т.д., беспилотники. Жизнь ставит перед нами задачи и мы должны понимать, как мы будем с ними справляться". Поэтому, по словам президента, очень важна связь с предприятиями прямо сейчас.

"Вот придете на предприятие и что вы там будете делать? Переучиваться или сразу займетесь делом нужным и будете решать, стоящие перед вами задачи эффективно? Жизнь меняет школу, но очень важно, чтобы взрослые люди ориентировались в этом огромном количестве проблем и вас бы сориентировали своевременно", - заключил глава государства.