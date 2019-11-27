Как высокотехнологичные компании из России зарабатывают на экспорте

Производитель ядерного топлива "ТВЭЛ" уже 23 года - с момента своего создания - является компанией, ориентированной на экспорт, и успешно проявляет себя на зарубежных рынках. На топливе "ТВЭЛ" работает 76 энергоблоков атомных электростанций в 15 странах Европы и Азии - это каждый шестой энергетический реактор в мире, а также исследовательские реакторы в восьми зарубежных странах.
"По итогам 2018 года десятилетний портфель экспортных заказов Топливной компании ТВЭЛ по основной ядерной продукции вырос на 23% и составил 13,3 млрд долларов США. Зарубежная выручка компании в 2018 году составила 961 млн долларов США. Мы расширяем географию поставок не только за счет топливных контрактов по новым атомным энергоблокам, которые Росатом строит за рубежом, но и благодаря выходу на новые рынки топлива и его компонентов для реакторов зарубежного дизайна", - рассказывает Олег Григорьев, старший вице-президент АО "ТВЭЛ" по коммерции и международному бизнесу.
Российский производитель стремится развивать географию продаж и проявлять максимальную гибкость. "Наши производственные и технологические возможности позволяют нам предложить рынку решение задач любой сложности. Следствием этого является гибкость контрактного ценообразования и оптимальная транспортная логистика, а надежность поставок обеспечена наличием нескольких предприятий в различных сегментах НС ЯТЦ (начальной стадии ядерного топливного цикла - прим. ТАСС)", - добавляет Олег Григорьев.
Клиенты, которые эксплуатируют реакторы западных образцов, заинтересованы в повышении конкуренции на рынке топлива, и "ТВЭЛ" успешно создает альтернативные предложения для давних поставщиков. "ТВЭЛ" одним из первых в отрасли поставил задачу предложить рынку толерантное топливо. Это топливо нового поколения, которое должно сильно повысить безопасность атомной энергетики. Оно выдерживает тяжелые аварии и в случае сильного нагревания препятствует выделению взрывоопасного водорода.
"Кроме того, наши технологии позволяют переводить энергоблоки с реакторами ВВЭР-1000 на более длительные топливные циклы и позволяют работать на повышенной мощности, давая нашим заказчикам и клиентам возможность получить существенный экономический эффект", - рассказывает Олег Григорьев.
Производитель топлива рассчитывает, что РЭЦ поможет расширить экспорт с помощью своих финансовых и нефинансовых инструментов. Отправной точкой на этом пути стало подписание в 2018 году соглашения о сотрудничестве РЭЦ и госкорпорации "Росатом", частью которой является "ТВЭЛ".
Культурные особенности взаимодействия с роботами
Promobot делает автономных сервисных роботов, которые трудятся в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя обычных сотрудников. Компания - резидент Сколково с самого основания в 2015 году. Это крупнейший представитель в своей нише на территории России, Северной и Восточной Европы. Promobot поставляет продукцию в 36 стран мира. В 2018 году доля экспорта составила 65% от общей выручки - 136 млн рублей.
"В Европе роботов Promobot можно встретить в Испании, Швеции, Германии, Швейцарии, Латвии, Чехии, Румынии, Австрии, Ирландии и вышедшей из Евросоюза Великобритании. Несколько месяцев назад компания Promobot заключила крупнейшее в истории сервисной робототехники соглашение на поставку роботов на сумму 18,5 млн евро. Согласно договору, швейцарская компания Advanced Robotics получила эксклюзивные права на дистрибуцию роботов Promobot по всей территории Евросоюза", - рассказывает сооснователь и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.
Компания ориентирована на мировой рынок, поэтому ей постоянно приходится решать типичные для экспортеров задачи: поиск клиентов, локализация и логистика. Для этого Promobot разделила рынок на пять основных направлений: Россия и СНГ, Евросоюз, Северная Америка, Ближний Восток и остальной мир (Австралия, Азия, Африка, Южная Америка).
Сегодня промоботы знают восемь языков. В частности, закрепиться на Ближнем Востоке удалось потому, что только они могут разговаривать по-арабски. Создатели тщательно локализуют своих роботов, которые не только должны общаться на местном языке, но и учитывать особенности культуры взаимодействия с роботами.
Главная модель компании - Promobot V.4. Это робот с футуристическим дизайном и широким функционалом. "Он может поддержать беседу о погоде, подсказать, чем отличаются разные товары, выдать пропуск или принять оплату", - рассказывает Олег Кивокурцев. Если посетитель заблудился, робот поможет добраться до нужного места. Кроме того, сервисный робот - удобный инструмент сбора информации об аудитории, он способен даже определить возраст собеседника.
Одно из самых популярных применений компании - роботизированный консьерж, разработанный специально для итальянского медиахолдинга AA Communication. Скоро такая модель появится не только в российских офисах, но и в миланском отделении компании.
По словам Олега Кивокурцева, в сравнении с зарубежными конкурентами "у роботов Promobot больше опций, выше показатели распознавания речи и лиц, точнее работает навигация". Робот на 80% состоит из российских комплектующих, а в аппаратной части работают 70% решений, придуманных в компании.
Наращивать экспортный потенциал помогает в том числе и сотрудничество с РЭЦ. Основная помощь, которую оказывает центр, - это информационная поддержка и организация выставок. Посещение таких мероприятий позволило компании существенно повысить выручку: "Экспортные показатели, конечно, выросли. За последние два месяца мы посетили три выставки от РЭЦ: CEATEC в Японии, Web Summit в Португалии и "Россия - Африка" в Сочи. Сумма контрактов, которые мы заключили на мероприятиях, превышает 1 млн долларов", - рассказал Олег Кивокурцев.
Что нужно для победы
Сегодня премия "Экспортер года" входит в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В этом году она состояла из двух этапов: на первом определялись победители в восьми федеральных округах, затем награждались лучшие компании в каждой номинации. Сейчас существует 10 номинаций: "Промышленность", "Высокие технологии", "Сфера услуг", "Агропромышленный комплекс" - в этих номинациях по два победителя: от малого и крупного бизнеса, "Прорыв года" - только для малых предприятий, "Новая география" - только для крупных компаний. Отбор участников проводится среди компаний несырьевого экспорта.
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев сообщил, что для всех победителей РЭЦ готовит специальный пакет предложений. В него вошли почти все продукты РЭЦ для экспортеров: золотой домен на мировых электронных площадках, субсидии на размещение и раскрутку продукции, страховой полис ЭКСАР, участие в бизнес-миссиях и выставках и другие предложения.