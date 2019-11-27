Как высокотехнологичные компании из России зарабатывают на экспорте

Производитель ядерного топлива "ТВЭЛ" уже 23 года - с момента своего создания - является компанией, ориентированной на экспорт, и успешно проявляет себя на зарубежных рынках. На топливе "ТВЭЛ" работает 76 энергоблоков атомных электростанций в 15 странах Европы и Азии - это каждый шестой энергетический реактор в мире, а также исследовательские реакторы в восьми зарубежных странах.

"По итогам 2018 года десятилетний портфель экспортных заказов Топливной компании ТВЭЛ по основной ядерной продукции вырос на 23% и составил 13,3 млрд долларов США. Зарубежная выручка компании в 2018 году составила 961 млн долларов США. Мы расширяем географию поставок не только за счет топливных контрактов по новым атомным энергоблокам, которые Росатом строит за рубежом, но и благодаря выходу на новые рынки топлива и его компонентов для реакторов зарубежного дизайна", - рассказывает Олег Григорьев, старший вице-президент АО "ТВЭЛ" по коммерции и международному бизнесу.

Российский производитель стремится развивать географию продаж и проявлять максимальную гибкость. "Наши производственные и технологические возможности позволяют нам предложить рынку решение задач любой сложности. Следствием этого является гибкость контрактного ценообразования и оптимальная транспортная логистика, а надежность поставок обеспечена наличием нескольких предприятий в различных сегментах НС ЯТЦ (начальной стадии ядерного топливного цикла - прим. ТАСС)", - добавляет Олег Григорьев.

Клиенты, которые эксплуатируют реакторы западных образцов, заинтересованы в повышении конкуренции на рынке топлива, и "ТВЭЛ" успешно создает альтернативные предложения для давних поставщиков. "ТВЭЛ" одним из первых в отрасли поставил задачу предложить рынку толерантное топливо. Это топливо нового поколения, которое должно сильно повысить безопасность атомной энергетики. Оно выдерживает тяжелые аварии и в случае сильного нагревания препятствует выделению взрывоопасного водорода.

"Кроме того, наши технологии позволяют переводить энергоблоки с реакторами ВВЭР-1000 на более длительные топливные циклы и позволяют работать на повышенной мощности, давая нашим заказчикам и клиентам возможность получить существенный экономический эффект", - рассказывает Олег Григорьев.

Производитель топлива рассчитывает, что РЭЦ поможет расширить экспорт с помощью своих финансовых и нефинансовых инструментов. Отправной точкой на этом пути стало подписание в 2018 году соглашения о сотрудничестве РЭЦ и госкорпорации "Росатом", частью которой является "ТВЭЛ".