Минпромторг попросил ретейлеров выделять российские вина на полках магазинов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил ретейлерам на добровольной основе выделять российское вино на полках в магазине. Об этом сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Мы предложили коллегам пойти нам навстречу и сделать удобно для потребителя. Чтобы в том уголке, где продается непосредственно алкогольная продукция, обозначать те позиции, которые относятся к российскому производителю [вина]", - сказал чиновник.

Делать такую меру обязательной пока не планируется, "во всяком случае, сейчас", отметил замминистра. Однако подобное взаимодействие государства и ретейла может дать хороший результат и увеличить продажи российского вина, считает он. Минпромторг планирует запросить у ретейлеров обратную связь, чтобы понять, какой эффект оказало выделение российского вина на полках в тех магазинах, которые согласятся протестировать эту идею.

Евтухов напомнил, что Минпромторг совместно с Минсельхозом проводит недели российского вина, в которых уже участвуют около 20 тыс. торговых точек в 60 регионах РФ, и в некоторых магазинах рост продаж российского вина в рамках этой акции достигает 40%.