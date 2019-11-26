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Бизнес Италии уверен в положительном решении по транзиту газа через Украину

При этом к возможной ситуации форс-мажора Рим не готов, отметил председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико

ТУРИН, 26 ноября. /ТАСС/. Бизнес Италии уверен в положительном исходе консультаций о транзите российского газа в Европу через Украину, контракт на который истекает 31 декабря 2019 г. Но в стране опасаются форс-мажорной ситуации, при которой заместить поставки газа в Италию из России будет невозможно. Об этом в рамках VI Российско-итальянского бизнес-семинара в Турине сообщил ТАСС председатель совета директоров банка "Интеза" (российская дочка крупнейшей итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико.

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"Я уверен, что ситуация решится положительно, но риски нужно учитывать и этот процесс нужно отслеживать. Надеюсь, что Европа, которая имеет влияние на эти переговоры и в них участвует, будет учитывать интересы, прежде всего, самих европейских стран", - отметил он.

"Вопрос, который все пока боятся поднимать, касается поставок газа из России в Италию, - отметил Фаллико. - Переговоры России и Украины о транзите газа пока не показывают однозначной уверенности в том, что такая возможность будет". По его словам, в Италии уверены, что Россия останется надежным поставщиком, который уже более 50 лет выполняет свои обязательства по контрактам на поставки газа.

В то же время Фаллико отметил, что к возможной ситуации форс-мажора Италия не готова. Банкир напомнил, что Италия импортировала в прошлом году из России почти 23 млрд кубометров газа. По словам Фаллико, другой крупный поставщик газа в Италию - Алжир - уже заявил, что не может экспортировать весь добываемый газ, а значит и не сможет заместить такие объемы. Снижение объемов поставок может привести и к проблемам для населения, и к стагнации во всех секторах промышленности, добавил он.

Теги
АлжирУкраинаИталияРоссия
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