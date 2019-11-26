"Интеза" готов участвовать в проекте ВСМ Петербург-Минск-Европа

ТУРИН, 26 ноября. /ТАСС/. Банк "Интеза" (российская "дочка" итальянского Intesa) интересуется проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали из Санкт-Петербурга через Минск в Западную Европу, был бы готов участвовать в финансировании проекта. Об этом глава совета директоров банка Антонио Фаллико сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в ходе VI Российско-итальянского бизнес-семинара в Турине "Инновация - двигатель экономики".

"Нас заинтересовал этот важный инфраструктурный проект, связывающий многие страны, это действительно очень высокая планка", - сказал Фаллико. Он отметил, что стоимость проекта в €30 млрд достаточно высока и для европейского бизнеса. "Поэтому мы должны все очень внимательно проанализировать. Мы выбрали бы для себя роль координационного банка и могли бы сыграть эту роль наилучшим образом", - подчеркнул Фаллико. Он добавил, что и другие крупные банки также заинтересованы в инвестициях в такую инфраструктуру.

Хотя проект находится на ранней стадии обсуждения, банк оптимистично оценивает техническую возможность его реализации. "Переговоры уже начались, мы также привлекли своего ведущего технологического партнера в этой сфере для оценки проекта и рассчитываем на первые результаты уже в декабре", - отметил Фаллико.

По его словам, сложность в реализации проекта скорее политическая, чем техническая, ведь в него планируется включить несколько государств, и геополитические разногласия, к примеру, России и Польши могут перевесить экономическую целесообразность. В то же время он напомнил, что еще 20 лет назад строительство газопровода по дну Черного моря казалось невозможным, но сегодня этот проект, известный как " Голубой поток", уже реализован.

Строительство ВСМ, связывающей Санкт-Петербург, Минск, и далее через Варшаву и Берлин к Гамбургу обсуждается на уровне Союзного государства России и Белоруссии. По оценке госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, примерная стоимость проекта строительства высокоскоростной магистрали - $30-40 млрд, а его окупаемость может составить 7-12 лет. Основная идея проекта - в создании выделенного пути для движения на скорости до 300-400 км/ч и доставки контейнерных грузов, что сократит время в пути между городами участниками в два-три раза.