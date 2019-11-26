Минпромторг планирует завершить процесс сертификации Ил-114 в 2022 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Первый полет самолета Ил-114 в рамках сертификационных испытаний запланирован на конец 2019 года - начало 2020 года, завершение процесса сертификации - в 2022 году. Об этом в ходе выступления на круглом столе по авиации сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Дмитрий Лысогорский.

"Ил -114 это [самолет размерностью] 68 мест. Сейчас завершается сборка первого опытного образца. В конце этого года, за оставшийся месяц, - в начале следующего года он полетит. Планируем завершение сертификации в 2022 году, после чего начать поставки в региональные авиакомпании", - сказал он.

Ранее сообщалось, что первый полет Ил-114 намечен на ноябрь 2020 года, запуск в серию - в 2023 году. Планируется, что производство самолетов составит до 12 единиц ежегодно.