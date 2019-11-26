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"Газпром-медиа" оценил рынок контента в онлайн-сервисах Рунета в 1,5 трлн рублей

Объем посчитанного контента включает продукцию самого холдинга, ВГТРК, Первого канала, а также нескольких российских и зарубежных онлайн-сервисов, включая Ivi, Disney, Netflix

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объем рынка контента, распространяемого в онлайн-сервисах Рунета (стоимость прав для распространения в интернете), оценивается в России в 1,5 трлн рублей, при этом пользователи покупают контент по системе подписки не более чем на 10-15 млрд в год. Об этом сообщил во вторник замглавы холдинга "Газпром-медиа" Алексей Краснов на Национальном рекламном форуме (НРФ) в Москве.

"Мы посчитали, что сейчас на рынке примерно доступно на 1,5 трлн рублей различного контента, при том, что сам по себе рынок на подписке может вернуть 10-15 млрд в год. Очевидно, что тут никакой речи о том, чтобы отбивать инвестиции в контент для цифры, не идет", - сказал он.

Согласно представленной презентации, объем посчитанного контента включает продукцию самого холдинга, ВГТРК, Первого канала, а также ряда российских и зарубежных онлайн-сервисов, включая Ivi, Disney, Netflix.

Президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Пискарев призвал индустрию обратить внимание на разработку единой системы измерений аудитории в интернете, которая позволит точно просчитать, какой объем средств бизнес тратит и зарабатывает на продаже пользователям контента, и соотнести спрос и предложение.

"Медиасреда продолжает изменяться, становится более фрагментированной, <...> в наших коммуникациях эти факторы необходимо учитывать. В активно изменяющей среде <...> у нас еще нет единого измерения, с помощью которого можно было бы оценивать эффективность коммуникаций. Те данные, с которыми мы работаем, они тоже отчасти носят фрагментарный характер. В этих условиях необходимо приложить усилия для продвижения, чтобы появились измерения, которые удовлетворили бы всех участников рынка", - сказал он.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что в России началась разработка подобной системы замеров аудитории Рунета, аналитикой будет заниматься компания-измеритель, которую определит индустрия. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сказал ТАСС, что такую организацию должна определять индустрия в лице крупных правообладателей и ведущих телеканалов, которые являются крупнейшими держателями сериального контента.

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