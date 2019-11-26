Пилотный проект по приему карт "Мир" запускают в европейских странах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир") совместно с компанией PayXpert запускает пилотный проект по приему карт "Мир" в европейских странах. Презентация первого европейского эквайрера платежной системы "Мир" состоится 27 ноября в Лондоне на пятом российско-британском бизнес-форуме, сообщается в пресс-релизе Фонда "Росконгресс", который является одним из организаторов форума.

"Сегодня карты платежной системы "Мир" принимаются на территории уже восьми стран, и мы продолжаем работать над расширением сети приема наших карт и возможностей их держателей. Начало нашего совместного пилотного проекта с PayXpert - первый и очень важный шаг в развитии европейского эквайринга "Мира", который положит основу перспективным новым направлениям в зарубежном развитии российских платежных карт", - сказал глава НСПК Владимир Комлев, чьи слова цитирует пресс-служба "Росконгресса".

В пресс-релизе отмечается, что Великобритания станет первой страной для реализации пилота с PayXpert. С запуском европейского эквайринга "Мира" появится ряд преимуществ для туристической отрасти, поскольку каждый год более 40 млн российских туристов посещают Европу, тратя в среднем около £172 в день. А возможность совершать транзакции через российскую систему откроет европейским компаниям доступ к потребительскому рынку РФ, повысив товарооборот между странами.

Торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отметил важность демонстрации потенциала российских финансовых услуг за рубежом, добавив, что "увеличение числа компаний, связанных с эквайрингом, создание соответствующей инфраструктуры и помощь в подключении новых организаций в Великобритании является одной из самых важных задач".

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 год. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

На текущий момент российские банки выпустили уже более 69,7 млн карт "Мир".