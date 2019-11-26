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Производители авто не ждут серьезного изменения цен из-за роста утилизационного сбора в РФ

Они напомнили, что этот сбор в первую очередь касается ввезенных автомобилей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Производители автомобилей не ожидают серьезных перемен на российском рынке в связи с решением правительства повысить утилизационный сбор с начала 2020 года.

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"Мы будем изучать в индивидуальном порядке возможность роста цен, как всегда, с 1 января, но нет особенного изменения", - сказал журналистам во вторник гендиректор "Фольксваген груп Рус" Маркус Озегович.

Он напомнил, что утилизационный сбор в первую очередь касается ввезенных автомобилей, тогда как местное производство является для компании прибыльным.

"Все новые сборы и налоги увеличивают цену продукта клиента. Мы планируем увеличивать цены с Нового года, но повышение будет связано не только с увеличением сбора, но и с содержательной частью автомобилей", - сказали ТАСС в пресс-службе BMW.

В концерне "АвтоВАЗ" ТАСС сообщили, что, будучи российским производителем (на них распространяются меры государственной поддержки), не ожидает больших изменений в своей ценовой политике. При этом "КамАЗ" отказался комментировать решение правительства.

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