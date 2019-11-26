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Обсуждение отбора новых акционеров банка БРИКС откладывается на конец 2019 года

Как сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, нормативная база еще не готова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) перенесли обсуждение отбора новых акционеров Нового банка развития БРИКС на ближайшее заседание совета директоров, которое пройдет в декабре. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Ранее планировалось, что "зеленый свет" по отбору кандидатов будет дан лидерами БРИКС в ходе саммита в Бразилии в середине ноября, а сам отбор начнется до конца 2019 года.

"Разговор [лидеров БРИКС о запуске процедуры отбора новых акционеров] состоялся, его смысл в том, что нормативная база еще не готова. Лидеры поручили дальше работать по этой тематике. Ближайший совет директоров будет через две недели, там будет рассмотрен вопрос", - сказал Сторчак.

По его словам, особенность процедуры в том, что в список кандидатов нельзя будет попасть по заявке - действующие акционеры должны приглашать новых участников сами. Перечень стран пока не раскрывается.

Соглашение о создании Нового банка развития было подписано в июле 2014 года. Его основная задача - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и других развивающихся странах. В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 годы указывается, что общий объем одобренных советом директоров банка кредитов может составить $32-44 млрд.

Теги
БразилияЮАРИндияРоссияКитай
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