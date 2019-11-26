Сектор беспошлинной торговли Хайнаня с января по октябрь вырос на 18,9% до $1,46 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 26 ноября. /ТАСС/. Объем беспошлинной торговли южнокитайского острова Хайнань увеличился с января по октябрь в годовом исчислении на 18,9%, до 10,3 млрд юаней ($1,46 млрд). Как сообщило статистическое управление провинции, этот показатель уже превысил итог 2018 года.

Как следует из доклада статистического управления, только за октябрь суммарный объем розничных продаж Хайнаня (включая торговлю через дьюти-фри) составил 16,03 млрд юаней ($2,29 млрд), увеличившись на 2,7%. Наиболее заметно выросли объемы реализации таких товаров, как косметика (38,8%), гаджеты и средства телекоммуникаций (32,6%), изделия из драгоценных камней и металлов (19%).

В то же время заметно ощущается воздействие сдерживающих факторов, препятствующих росту внутреннего потребительского рынка Хайнаня в сфере нефтепродуктов и продукции автомобильной отрасли, продажи которых за 10 месяцев в годовом исчислении [на внутреннем рынке] сократились на 6,5 и 7,4% соответственно, отмечается в документе.

"В соответствии с требованиями Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР необходимо предпринимать активные стратегические структурообразующие меры для ускоренного создания на Хайнане новых механизмов открытой экономики", - подчеркнул официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн, комментируя задачи торгово-экономического развития этого региона.

Согласно официальной статистике, за 2018 год продажи в магазинах дьюти-фри на Хайнане достигли 10,1 млрд юаней (около $1,47 млрд), что составляет порядка 26% от соответствующего общенационального показателя. В курортном городе Санья на южном побережье острова находится крупнейший в мире пункт беспошлинной торговли, который ежемесячно посещают 2-3 млн человек.