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СМИ: Hyundai Motor вложит $1,5 млрд в постройку своего первого завода в Индонезии

Строительные работы планируется завершить в 2021 году

ТАСС, 26 ноября. Южнокорейская корпорация Hyundai Motor подписала с индонезийским правительством соглашение о постройке автомобильного завода на острове Ява. Как отмечает газета The Jakarta Post, общая сумма инвестиций до 2030 года составит $1,55 млрд.

"Договоренности о строительстве завода нашей компании в Индонезии были бы невозможны без активного участия и поддержки правительства этой страны", - сказал заместитель председателя совета директоров Hyundai Motor Чон Ый Сон на церемонии подписания договора с участием президента Индонезии Джоко Видодо в южнокорейском Ульсане.

Планируется, что строительные работы завершатся в 2021 году. Завод будет находиться в 40 км от Джакарты, а его продукцию будут поставлять и в другие страны Юго-Восточной Азии, а также, возможно, в Австралию и на Ближний Восток. Первоначально предприятие сможет выпускать около 150 тыс. автомобилей в год, к 2030 году выйдет на показатель в 250 тыс. автомобилей в год.

20 ноября The Jakarta Post сообщала, что японский автопроизводитель Toyota планирует вложить $2 млрд в развитие до 2023 года своих заводов в Индонезии.

Теги
АвстралияЯпонияИндонезияРеспублика КореяДжоко Видодо
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