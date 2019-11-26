Новак сообщил, что основные объекты электроэнергетики РФ готовы к работе в зимний период

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ключевые объекты электроэнергетики России прошли подготовку к началу зимы в штатном режиме, сообщил на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным министр энергетики Александр Новак.

"В зоне нашего особого внимания находятся такие территории, как Крым, Калининград, иркутская энергосистема, где был паводок, а также Дальневосточный федеральный округ. Здесь мы практически в ручном режиме работаем с региональными штабами. Мы не видим никаких проблем сейчас, что касается основных объектов электроэнергетики, сетевого комплекса. Подготовка прошла в штатном режиме", - сказал министр.

В зоне внимания Минэнерго находятся 900 субъектов электроэнергетики, из которых около 400 - электростанции мощностью более 25 МВт и около 500 субъектов сетевого хозяйства, напомнил Новак.

"В настоящее время все крупные системообразующие компании готовы к зиме и получили паспорта готовности. Мы 15 ноября подвели итоги мониторинга подготовки к зиме, сформированы все необходимые материально-технические ресурсы, запасы топлива, проведена ремонтная кампания, которая на сегодняшний день составляет уже 99%", - сказал министр.

Он также добавил, что на случай технологических нарушений сформировано около 50 тыс. резервных источников энергоснабжения. В этом году в России планируется ввести 7,7 тыс. МВт новых мощностей электростанций, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, который также принимал участие в рабочей встрече с президентом, сообщил, что в подземные хранилища закачано 72,232 млрд куб. м газа, а суточная производительность составляет 843,3 млн куб. м - это является историческим рекордом. "Единая система газоснабжения готова к осенне-зимнему периоду, необходимые резервы газа созданы", - добавил Миллер.