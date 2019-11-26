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Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о защите капиталовложений на 10 декабря

Изначально эта процедура была намечена на 3 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности" на неделю позже запланированного. Об этом во вторник сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков по итогам совещания, посвященного разработке документа.

"Мы изначально предполагали 3 декабря рассматривать этот законопроект. Сейчас срок определен 10 декабря. Я думаю, что до 10-го по максимуму заключения в том числе от регионов будут получены", - сказал Жуков.

По его словам, парламентарии предусмотрят достаточный срок для доработки инициативы ко второму чтению. "Поправки будут поступать и со стороны бизнес-сообщества, и со стороны регионов", - добавил он. До конца осенней сессии Госдумы, уточнил Жуков, запланировано только первое чтение законопроекта.

"Смысл [законопроекта] заключается в том, чтобы создать стабильные условия для развития бизнеса, для инвестиций. С тем чтобы, начиная проект, инвесторы были уверены в том, что условия инвестирования и хозяйствования не ухудшатся в течение реализации этого проекта, - подчеркнул политик. - Работая над этим законопроектом, нужно подготовить его таким образом, чтобы он никак не ухудшил уже действующие режимы со стороны государства в части защиты и поддержки инвестиций".

Рабочая группа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на важность рассмотрения законопроекта регионами совместно с бизнес-сообществом. "Чтобы ко второму чтению мы могли еще раз сверить позиции, получить обратную связь и только после этого выйти на принятие законопроектов", - пояснил он.

Для выработки последующих шагов по рассмотрению пакета инвестиционных инициатив, добавил спикер нижней палаты, будет создана рабочая группа под председательством Жукова. В нее войдут главы комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, бюджету и налогам, охране здоровья, природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Как уточнил Володин, предложения рабочей группы будут отражены в проекте постановления Госдумы при принятии законопроекта в первом чтении.

"Нам важно, чтобы нормы закона были эффективными, ошибаться нельзя, - подчеркнул он. - В этой связи хочу еще раз обратить внимание, что мы создаем условия, берем определенные обязательства за реализацию инвестпроектов как на региональном, так и на федеральном уровне, гарантируя эти условия на многие годы вперед".

О законопроекте

Пакет законопроектов, направленных на защиту и поощрение капиталовложений, правительство внесло в Госдуму 2 ноября.

Документ предусматривает общий и индивидуальный инвестиционные режимы. Общий режим предполагает заключение соглашения с РФ, регионами, в отдельных случаях - с организациями с госучастием, на срок 6, 15 или 20 лет. Для лиц, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений, законопроект гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам (за исключением государственных пошлин) на срок от 6 до 20 лет; условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий, административных процедур в строительстве - на срок до 3 лет; принятых решений об условиях предоставления господдержки - на срок, предусмотренный договорами (соглашениями о предоставлении субсидий и иными аналогичными соглашениями).

21 ноября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖуков, Александр ДмитриевичРоссия
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