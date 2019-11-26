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Медведев заявил, что рыболовецкий флот должен стать современным

Премьер подчеркнул, что рыба должна стать доступной для людей

ГОРКИ, 26 ноября. /ТАСС/. Меры, предпринимаемые в Мурманской области, должны привести к появлению современного и эффективного рыболовецкого флота, а также появлению на прилавках доступной и качественной свежей рыбы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Все меры, которые предпринимаются в этом направлении, должны привести к следующему результату - у нас и рыболовецкий флот должен осовремениться, стать нормальным, современным, эффективным, а, с другой стороны, в конечном счете - это [рыба] просто должно быть на прилавке и должно быть доступно по финансовым возможностям населения Мурманской области", - сказал Медведев на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В ходе встречи Чибис рассказал о мерах, которые предпринимают власти в экономической и социальной сферах. Он подчеркнул, что благодаря поддержке правительства в области строятся новые суда, а также запущен проект "Наша рыба". В рамках этого проекта организовываются ярмарки выходного дня, где реализуется свежая охлажденная рыба на 30% ниже рыночной стоимости.

"Очень серьезный спрос - на 30% дешевле, вот треска, которая очень популярна, - 209 рублей. Был очень важный запрос от людей, когда я приехал: "Мы живем в морском городе, а рыбы качественной и доступной у нас недостаточно", - сказал Чибис. Премьер на это заметил: "Не могу это не подтвердить".

Он вспомнил, что в 2008 году во время посещения Мурманской области поразился отсутствию в магазинах местной рыбы. "Понятно, что тогда и коммуникации хуже были, и транспорт был хуже, но, тем не менее, в Мурманске вообще не было северной рыбы, мурманской рыбы. Может быть, в одном месте я что-то и увидел такое, а так в основном все иностранное", - сказал Медведев, заметив, что это неправильно.

При этом премьер, говоря о мерах, которые предпринимаются властями региона, заметил, что моментально ситуация, конечно, не изменится.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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