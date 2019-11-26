Миллер: Украине для транзита газа необходимо в сжатые сроки сертифицировать оператора ГТС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил важность скорого решения технических проблем по созданию оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. В частности, новая структура по транспортировке газа на Украине еще не прошла сертификацию, а для бронирования мощностей для транзита российского газа в Европу нужны определенные сроки. Об этом Миллер сообщил журналистам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газовый транспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор не произведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определенные сроки. Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные, которые должны быть решены и решены как можно скорее", - передает телеканал "Россия-24" слова Миллера.