{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Иране

СМИ: потребление бензина в Иране снизилось на 20% после введения новых тарифов

Ежедневный расход бензина по всей стране опустился с около 98 миллионов литров в день до 79 миллионов литров

ТЕГЕРАН, 26 ноября. /ТАСС/. Среднее ежедневное потребление бензина в Иране после введения новых тарифов на топливо снизилось почти на 20%. Об этом сообщает во вторник телерадиовещательная корпорация IRIB.

На эту тему
Под американскими санкциями: как долго продержится Иран?

Отмечается, что до введения новых тарифов 15 ноября средний ежедневный расход бензина по всей стране составлял около 98 миллионов литров в день. В период с 16 ноября по 24 ноября этот показатель снизился до 79 миллионов литров.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, переросшие столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. Официальные данные о числе погибших пока не представлены, данные иностранных СМИ разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
Реклама на ТАСС
Производители кресел-колясок присоединились к эксперименту по их маркировке
Ожидается, что методические рекомендации и план-график эксперимента будут разработаны до 1 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС