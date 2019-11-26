СМИ: потребление бензина в Иране снизилось на 20% после введения новых тарифов

ТЕГЕРАН, 26 ноября. /ТАСС/. Среднее ежедневное потребление бензина в Иране после введения новых тарифов на топливо снизилось почти на 20%. Об этом сообщает во вторник телерадиовещательная корпорация IRIB .

Отмечается, что до введения новых тарифов 15 ноября средний ежедневный расход бензина по всей стране составлял около 98 миллионов литров в день. В период с 16 ноября по 24 ноября этот показатель снизился до 79 миллионов литров.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, переросшие столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. Официальные данные о числе погибших пока не представлены, данные иностранных СМИ разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен человек.