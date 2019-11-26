{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: РФ может поднять вопрос об исключении газоконденсата из расчета квот в ОПЕК+

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ в конце этой недели проведет совещание с нефтяниками, на котором планируется обсудить соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

"Речь может пойти о целесообразности сохранения квот в ОПЕК+ в текущем виде", - говорит собеседник агентства.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил журналистам, что Россия стремится выполнять свою квоту по сокращению добычи в рамках ОПЕК+, но из-за роста добычи газового конденсата это не удается. Российская статистика по добыче учитывает нефть и конденсат вместе, напоминал он.

Другие аспекты соглашения также могут быть обсуждены, добавил собеседник агентства.

 

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
Реклама на ТАСС
Производители кресел-колясок присоединились к эксперименту по их маркировке
Ожидается, что методические рекомендации и план-график эксперимента будут разработаны до 1 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС