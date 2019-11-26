Источник: РФ может поднять вопрос об исключении газоконденсата из расчета квот в ОПЕК+

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ в конце этой недели проведет совещание с нефтяниками, на котором планируется обсудить соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

"Речь может пойти о целесообразности сохранения квот в ОПЕК+ в текущем виде", - говорит собеседник агентства.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил журналистам, что Россия стремится выполнять свою квоту по сокращению добычи в рамках ОПЕК+, но из-за роста добычи газового конденсата это не удается. Российская статистика по добыче учитывает нефть и конденсат вместе, напоминал он.

Другие аспекты соглашения также могут быть обсуждены, добавил собеседник агентства.