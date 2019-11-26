Итоги повторного конкурса на субсидии по газовым турбинам объявят 11 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Повторный конкурс по получению субсидий на разработку газовых турбин большой мощности завершится 11 декабря, заявки принимаются до 3 декабря, говорится в материалах Минпромторга РФ.

Согласно опубликованному на сайте приказу министерства, заявки на получение господдержки принимаются с 28 ноября до 3 декабря, заседание конкурсной комиссии по определению победителя должно состоятся до 11 декабря.

Ранее министерство сообщило, что проведет повторный конкурс на субсидии на НИОКР на разработку турбины, так как единственная поданная заявка - от "Силовых машин" - содержала недостаточно сведений для проведения экспертным советом научно-технической экспертизы проекта. Минпромторг официально подтверждал, что единственным участником конкурса являются "Силовые машины" с объемом заявки 5 млрд рублей.

"Объявить в период с 28 ноября по 11 декабря 2019 года конкурсный отбор на право получения из федерального бюджета субсидий российскими организациями на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин большой мощности", - говорится в приказе, подписанном главой министерства Денисом Мантуровым 22 ноября.

История вопроса

По данным газеты "Коммерсантъ", комиссия Минпромторга не удовлетворила заявку "Силовых машин" на 5 млрд рублей при общей стоимости проекта в 17 млрд рублей, поскольку турбины компании не соответствовали требованиям по минимальному уровню коэффициента полезного действия (КПД) в 35%. На первом этапе для турбин ГТЭ-170 компания заявила КПД на уровне 34,1% с ростом до 36% в результате совершенствования модели.

Как отметили в Минпромторге, условия отбора остаются прежними, победитель должен будет реализовать комплексный проект по созданию производства газовых турбин в диапазоне 60-80 МВт и 150-180 МВт с КПД не менее 35%. Заявиться могут все желающие, соответствующие критериям. Всего на поддержку создания российских газовых турбин в диапазонах 40-80 МВт и 150-190 МВт планируется 7 млрд рублей субсидий. По оценкам министерства, внутренний спрос на турбины в трех мощностных диапазонах - 40-80 МВт, 100-130 МВт и 150-190 МВт - составит не менее 50 машин до 2030 года.